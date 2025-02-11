尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

▲南韓總統尹錫悅4日出席憲法裁判所辯論庭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，並派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最後遭到國會通過彈劾停職，並因涉嫌主導內亂罪、濫用職權等關押在首爾看守所。如今，憲法裁判所（憲法法庭）辯論程序進入後半場，時任行政安全部長李祥敏以證人身分出庭，強調絕無收到將媒體斷水斷電的指令。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所今（11）日上午10時針對尹錫悅彈劾案召開第7次辯論停，時任行政安全部長李祥民、總統辦公室國家安保室長申源湜（前國防部長）、前國家情報院第3次長金鍾郁、中央選舉管理委員會事務總長金龍彬皆以證人身分出席，至於尹錫悅則解釋當天為何遲至3個小時以後才宣布解除戒嚴。

檢方在起訴書中指控，尹錫悅曾讓李祥敏閱覽相關指令文件，要求李祥敏必須在隔日凌晨24時封鎖韓民族新聞、京鄉新聞、MBC、JTBC等政治傾向偏左派（進步派）的媒體以及媒體人金於俊所成立的民調機構「花」，同時透過消防廳要求針對左派媒體實施斷水斷電。

尹錫悅方面辯護律師問道，「是否曾經從總統或國防部長接獲指令，針對媒體實施斷水斷電？」對此，李祥敏予以駁斥「完全沒有」。李祥敏解釋，行政安全部長並無指揮警察或消防的權限，且總統比起誰都深知此點，因此不可能下達類似指令。

不過，李祥敏也坦言，「曾在總統辦公室遠遠地看到紙條，紙條裡面寫著『消防廳斷水斷電』等內容。」

▲南韓前行政安全部長李祥敏。（圖／達志影像／newscom）

至於去年12月3日晚間緊急發布戒嚴，當時國會於隔天（4日）凌晨1時3分通過表決、停止戒嚴效力，然而為何總統尹錫悅遲至3個多小時後，才於4時26分宣布解嚴？對此，尹錫悅本人則辯稱是因為當時正在尋找國會法。

另外，申源湜11日在憲法裁判所透露，其實從去年3月底至4月初，在鐘路區三清洞總統安全家屋的一場宴會上，尹錫悅就曾對現實政治大吐不滿，認為政治已經脫離正軌，因此必須「採取非常手段」；對此，申源湜曾經給出建議，「考量到我所認知的歷史觀、軍隊現況、我國民眾政治意識，這並非有用的方法。」

據悉，出席該場宴會官員，除了尹錫悅和申源湜以外，還包括前國防部長金龍顯（時任總統辦公室警護處長）、國家情報院長趙太庸、前國軍防諜司令官呂寅兄等人。