　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

▲▼南韓總統尹錫悅4日出席憲法裁判所辯論庭。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅4日出席憲法裁判所辯論庭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，並派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最後遭到國會通過彈劾停職，並因涉嫌主導內亂罪、濫用職權等關押在首爾看守所。如今，憲法裁判所（憲法法庭）辯論程序進入後半場，時任行政安全部長李祥敏以證人身分出庭，強調絕無收到將媒體斷水斷電的指令。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所今（11）日上午10時針對尹錫悅彈劾案召開第7次辯論停，時任行政安全部長李祥民、總統辦公室國家安保室長申源湜（前國防部長）、前國家情報院第3次長金鍾郁、中央選舉管理委員會事務總長金龍彬皆以證人身分出席，至於尹錫悅則解釋當天為何遲至3個小時以後才宣布解除戒嚴。

檢方在起訴書中指控，尹錫悅曾讓李祥敏閱覽相關指令文件，要求李祥敏必須在隔日凌晨24時封鎖韓民族新聞、京鄉新聞、MBC、JTBC等政治傾向偏左派（進步派）的媒體以及媒體人金於俊所成立的民調機構「花」，同時透過消防廳要求針對左派媒體實施斷水斷電。

尹錫悅方面辯護律師問道，「是否曾經從總統或國防部長接獲指令，針對媒體實施斷水斷電？」對此，李祥敏予以駁斥「完全沒有」。李祥敏解釋，行政安全部長並無指揮警察或消防的權限，且總統比起誰都深知此點，因此不可能下達類似指令。

不過，李祥敏也坦言，「曾在總統辦公室遠遠地看到紙條，紙條裡面寫著『消防廳斷水斷電』等內容。」

▲▼南韓前行政安全部長李祥敏。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前行政安全部長李祥敏。（圖／達志影像／newscom）

至於去年12月3日晚間緊急發布戒嚴，當時國會於隔天（4日）凌晨1時3分通過表決、停止戒嚴效力，然而為何總統尹錫悅遲至3個多小時後，才於4時26分宣布解嚴？對此，尹錫悅本人則辯稱是因為當時正在尋找國會法。

另外，申源湜11日在憲法裁判所透露，其實從去年3月底至4月初，在鐘路區三清洞總統安全家屋的一場宴會上，尹錫悅就曾對現實政治大吐不滿，認為政治已經脫離正軌，因此必須「採取非常手段」；對此，申源湜曾經給出建議，「考量到我所認知的歷史觀、軍隊現況、我國民眾政治意識，這並非有用的方法。」

據悉，出席該場宴會官員，除了尹錫悅和申源湜以外，還包括前國防部長金龍顯（時任總統辦公室警護處長）、國家情報院長趙太庸、前國軍防諜司令官呂寅兄等人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉了
《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼
開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停
薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世
2025年第1枚韭菜翻車！　驚爆違約交割1631萬
要變天了　雨襲全台最劇烈時刻出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓女兵慘遭性侵！痛苦到自我安慰「因為我太漂亮」　淪洩慾玩偶

順應川普命令　美版Google Maps把墨西哥灣改名美國灣

尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

太想生小孩！惡魔夫妻「殺烏克蘭難民棄屍」　搶走5周大女嬰

美國女老師「睡了16歲特教生」！數千封鹹濕訊息　還教他吸毒

男出軌被「切掉睪丸」血流不止斃命　女友關進監獄

川普加薩計畫惹議！阿拉伯國家堅決反對　埃及明確拒絕

川普脫口：烏克蘭可能「變俄羅斯的」　要求5000億美元稀土換援助

川普加徵鋼鋁關稅3月12日生效　「沒有例外或豁免」

海外旅遊控有福了！愛沙尼亞開放持台灣駕照可短期自駕

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

北韓女兵慘遭性侵！痛苦到自我安慰「因為我太漂亮」　淪洩慾玩偶

順應川普命令　美版Google Maps把墨西哥灣改名美國灣

尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

太想生小孩！惡魔夫妻「殺烏克蘭難民棄屍」　搶走5周大女嬰

美國女老師「睡了16歲特教生」！數千封鹹濕訊息　還教他吸毒

男出軌被「切掉睪丸」血流不止斃命　女友關進監獄

川普加薩計畫惹議！阿拉伯國家堅決反對　埃及明確拒絕

川普脫口：烏克蘭可能「變俄羅斯的」　要求5000億美元稀土換援助

川普加徵鋼鋁關稅3月12日生效　「沒有例外或豁免」

海外旅遊控有福了！愛沙尼亞開放持台灣駕照可短期自駕

快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉：已解除狀況

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

吳速玲飛澳洲獨旅「解放比基尼」辣曬麥色肌膚！　網暈：超像20歲

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

許富凱被逼瘋現場崩潰求放過　王彩樺慘遭襲狂叫「裡面有東西」

開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停課

告五人的歌太紅「竟出現在八點檔」　還被韓團翻唱！

薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

【女挑戰跳川劇版《Whiplash》】跟隨節奏流暢變臉超厲害！

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

色色網站突關閉　大票網友崩潰

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

川普脫口：烏克蘭有一天可能「變俄羅斯的」

後院出現毒蛇　捕蛇公司「一口氣抓102條」

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

1張車牌飆破2000萬　這數字太稀有

恐關30年！2台男在馬國非法販槍　照片曝光

川普簽署行政命令：對所有進口鋼鋁徵收25%關稅

女優揪2男「3P野戰」墜樓　警公布死前情況

更多熱門

相關新聞

韓8歲女童被老師叫去　上半身遭刺數十刀

韓8歲女童被老師叫去　上半身遭刺數十刀

南韓大田市一所國小40多歲女老師10日持刀殺害8歲女學生金荷娜（音譯），犯案後企圖輕生未遂，案情震驚社會。女童靈堂11日湧入前來哀悼的同學與家長，現場哭聲不斷，父親金某則哽咽控訴，女兒上半身有數十道刀傷，可見犯嫌有多殘忍。

金剛猩猩「平板點餐」　通關即獲美食

金剛猩猩「平板點餐」　通關即獲美食

冷藏食品「放常溫2個月」她吃下後中毒癱瘓

冷藏食品「放常溫2個月」她吃下後中毒癱瘓

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

日本旅遊「情色觀光」正流行　台人也愛

日本旅遊「情色觀光」正流行　台人也愛

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅戒嚴彈劾憲法裁判所李祥敏

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

大S身後事關鍵人在S媽可申請停止親權

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

刮刮樂中10萬「只收到4萬」　土城彩券行遭停機8天處分

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面