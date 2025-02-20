全球洪門聯盟總會長母嵩壽過世...治喪委員名單曝　王金平列主委

▲ 中華全球洪門聯盟總會長劉會進的母親（左圖中間藍衣）過世 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華全球洪門聯盟總會長劉會進的母親劉陳梅花老太夫人在今年的2月10日晚上八點辭世，享嵩壽98歲。其遺體現停靈於高雄市麒麟會館VIP九號臨停神主室。中華全球洪門聯盟與中國洪門五聖山共同成立劉陳老太夫人治喪委員會，其中前立法院長王金平擔任榮譽主任委員。

據了解告別式當天將會有來自全球各地的洪門代表，包括美國、英國、瑞士、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、香港、日本、韓國、印尼、越南、寮國、非洲等地的代表，也將參與此次治喪活動。治喪委員會總幹事王書明表示，公祭將由中國洪門五聖山執事團隊舉行「祭洪門陰風令儀式」，以追思禮拜的形式護衛劉陳老太夫人最後一程，緬懷她的恩德並祈福兒孫光輝。

▲ 好友置辦靈獅一對。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ 治喪委員會見到王金平名字。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此次劉陳梅花老太夫人的治喪活動，不僅顯示了洪門內部的重視，更彰顯了全球洪門之間的緊密聯繫與深厚情誼。各方代表將攜手共同緬懷這位令人尊敬的長輩，並藉此契機凝聚洪門力量，傳承洪門精神。全球洪門聯盟及中國洪門五聖山感謝各界人士在此悲痛時期的關心與慰問，願劉陳梅花老太夫人一路走好，安息長眠。

預計在26日星期三上午10時在高雄市第一殯儀館景德廳舉行家奠禮，10時50分舉行公奠禮告別儀式，隨後進行火化，靈骨將安奉於元亨寺。