高雄國賓容積率1142%惹議　第三方重新評估「危老鑑定」結果出爐

▲高雄國賓飯店因危老重建，容積率達1142%引起爭議 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄國賓飯店因危老重建容積率高達1142%，遭外界重新檢視，鄰近住戶組成的自救會約30人，質疑鑑定報告有疑慮，高雄市工務局後續急轉彎宣布，將委託公正專業第三方重新評估。今（20）日評估結果出爐，國賓飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，已達危老重建標準。

去年9月，國賓危老重建案「容積率1142%」因台北京華城弊案爭議，引起關注，高雄市長陳其邁當時指出，因為台北市結構技師公會所採用的方式，跟原來做建築物公安評估的方式不同，導致兩份鑑定報告結果不同，他認為要由第三方再做專業公正的判斷，最後將按照第三方的結果來做鑑定。

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶曾拉布條抗議「容積獎勵不合理」。（資料照／記者賴文萱攝）

工務局指出，高雄國賓飯店建築物之前兩次耐震初步評估，分別是第一次因業者於109年，為辦理建築物公共安全檢查，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」委託高雄市建築師公會進行建築物耐震初評，評估報告之危險度總評估分數R值26.87分。

另一次是業者為辦理該棟建築物危老重建申請，自行於111年依據危老重建條例委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震初評，評估危險度總評估分數R 值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。

兩次委託耐震初評報告在學理分析、構造別與耐震弱層的認定，另對於建築物平面對稱性、定量評估計算等部分有差異，導致兩份耐震初評報告結果不同。

▲高市府委託第三方機構重新評估，結果符合危老重建規定。（圖／記者賴文萱攝）

工務局說明，國賓飯店危老重建案先前遭議員質疑危老重建計劃書耐震評估報告書有疑慮，該局再委託第三方公正單位台灣省結構工程技師公會重新評估高雄國賓飯店建築物進行耐震初評。

評估結果指出，國賓飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，評估分數未達耐震最低標準，符合危老重建規定，該評估結果跟台北市結構工程工業技師公會評估報告差異不大。