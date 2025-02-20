精準刀法！iPhone 16e大砍拍照一功能

▲蘋果20日凌晨發表iPhone 16。（圖／翻攝蘋果官網，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

隨著 iPhone 16 的登場，Apple 對首度在 iPhone 13 中推出的「攝影風格」功能進行了全面的革新。然而，新款的 iPhone 16e 儘管在硬體配置上與其高價的同系列產品相當，卻似乎並沒有搭載最新一代的「攝影風格」。

根據 Apple 的官方網站，只有 iPhone 16 與 iPhone 16 Pro 才配置了最新一代的「攝影風格」。雖然 iPhone 16e 獲得了許多已停產的 iPhone SE 所沒有的相機功能，但新一代的「攝影風格」卻未見蹤影。

Apple 在 iPhone 13 中首度推出的「攝影風格」功能，能在拍攝時即調整照片的色調、對比度和溫度，不同於一般只能在壓縮後的照片上加上濾鏡效果。這項功能的調整更具智能性，尤其在調整膚色和天空時更能顯現其效果。

然而，隨著 iPhone 16 的推出，Apple 進一步優化了這個功能。現在，iPhone 能為每張照片儲存顏色、光線和陰影的數據，讓用戶可以在拍攝完照片後仍能應用和調整「攝影風格」，這也進一步擴大了照片編輯的可能性。

至於為何 iPhone 16e 並未搭載新的「攝影風格」，目前尚無任何消息，儘管該款手機與基本款的 iPhone 16 具有同樣的 A18 晶片和 4800 萬像素主鏡頭。這恐怕可能是 Apple 的行銷策略，就如同在非 Pro 版 iPhone 上不開放 ProRAW 影像拍攝功能一樣。

iPhone 16e 除了配備 A18 晶片和 4800 萬像素相機外，還有 6.1 吋的 OLED 顯示螢幕、Face ID 以及 USB-C 連接埠。此外，還首度搭載了 Apple 自家製的 5G 數據機，以達到更好的能源效率。

iPhone 16e 將提供黑色和白色兩款優雅的霧面外觀，並有多種顏色的的保護殼供使用者選購搭配，容量則為128、256及512G，售價分別為21,900、25,400及32,400元。iPhone 16e 將於 2 月 21 日 (星期五) 開放預購，2 月 28 日 (星期五) 開始供貨。