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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲童「睪丸遭同學踢碎」！醫一看「慘況」驚：像被捏碎果凍

大陸杭州一名10歲男童，下課時間和其他同學打鬧時，意外被踢中蛋蛋，睪丸內部組織碎成了一塊塊，像是被捏碎了的果凍一般。（示意圖／Pixabay）

▲10歲男童下課和同學打鬧時，意外被踢中蛋蛋。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名10歲男童在學校和其他人玩耍時，意外被同學踢到蛋蛋，瞬間痛到臉色發白癱軟蹲地。沒想到，送醫檢查之後，醫生發現他的蛋蛋被踢碎，睪丸體積縮小了10%-20%。

綜合陸媒報導，大陸杭州一名10歲男童，下課時間和其他同學打鬧時，意外被踢中蛋蛋。當下男童立刻感覺到右側睪丸一陣劇烈疼痛，整個人瞬間腿軟蹲在地上，臉色還相當慘白，老師一看立刻聯絡家長。

之後，男童父母立刻將當送到附近醫院進行治療，經過超音波等檢查後發現，男童「右側睪丸挫裂傷變化」。醫生指出，以通俗的話來說，就是男童的蛋蛋已經被踢碎，需要立刻修補，否則睪丸一定保不住。

後續男童被轉院到大醫院進行緊急手術，手術中，值班醫生發現男童睪丸內部損傷十分嚴重，原本完整光滑的睪丸，裡面的內部組織碎成了一塊塊，像是被捏碎了的果凍一般。幸虧在手術過後，醫生順利清除了血液腫塊，也將壞死的組織切除，最終成功完成右側睪丸修補。

對此，泌尿外科茹偉副主任醫師表示「幸好送來的還算及時，團隊通過手術成功保住了孩子的睾丸功能，保住了孩子的生育能力。但遺憾的是，畢竟剔除了不少壞死組織和血液腫塊，男童的睾丸體積還是縮小了10%-20%。」

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