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花蓮縣長徐榛蔚赴港拚觀光　強力主打「花蓮樂悠遊套票」吸引港澳旅客

▲▼花蓮縣政府,花蓮縣長,徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚赴港拚觀光。

政治中心／綜合報導

2025年香港旅遊博覽會2/20隆重登場，花蓮縣長徐榛蔚於2/19率團拜會香港一心旅遊有限公司，積極為花蓮推廣新興景點與創新旅遊體驗。一心旅遊董事總經理伍少玲熱情接待並表示，將在博覽會強力主打「台灣最美後花園-花蓮樂悠遊套票」，吸引港澳自由行旅客，直航暢遊花蓮之美。

香港一心旅遊公司主要服務香港當地居民，提供前往亞洲地區（如台灣、日本、韓國）以及其他國際目的地的旅遊產品，積極拓展入境旅遊業務，吸引來自台灣、日韓等地遊客赴港觀光，隨著香港直飛花蓮航線的開通，去（2024）年12月9日與花蓮縣簽訂MOU，專為花蓮縣及台灣推動觀光旅遊。

此次拜會，徐縣長由花蓮縣政府民政處長明良臻、觀光處長余明勳陪同，並與香港西貢區議會議員陳繼偉、林俊嘉等人共同交流，商談花蓮觀光發展合作。徐縣長熱情介紹花蓮特色飯店及旅遊資源，誠摯邀請港澳旅客來花蓮體驗山海之美，放鬆身心靈。

徐縣長強調，花蓮縣是台灣面積最大、族群融合的縣市，同時也是文人雅士聚集之地。這裡空氣清新、步調悠閒。歡迎香港澳門地區的好朋友，只要一張廉航的機票，九十分鐘就能直飛花蓮，旅客可輕鬆抵達，享受大自然的懷抱。

「花蓮樂悠遊套票」 3天2夜最低999港幣

一心旅遊董事總經理伍少玲指出，公司高度重視台灣市場，並看好花蓮的旅遊潛力。特別在明天開幕的2025香港旅遊博覽會上，主推「台灣最美後花園-花蓮樂悠遊套票」3天2夜遊程，兩人同行每人最低999元港幣，搭乘九人座車，選擇入住星級旅館，盡情飽覽花蓮美麗景色。

此外，香港西貢區議員陳繼偉亦計劃於3月中旬組織4天3夜市民團，搭乘直航班機暢遊花蓮。而議員林俊嘉及一心旅遊公司則預計於4月中旬舉辦「港台高爾夫球國際交流活動」，預計邀請80名球友（約20組）參與5天4夜賽事，並透過「洄瀾盃名人邀請賽」與花蓮高球愛好者交流。未來，也將持續推廣「運動觀光」，預計每季舉辦相關賽事。

雙方交流熱絡，伍總經理特別致贈香港玉石街打造的精緻禮品一心旅遊吉祥物予徐縣長，而徐縣長則回贈「花開富貴」禮盒及福袋。作為香港婦女商會代表，伍總經理亦表達未來將規劃婦女團體、國際獅子會及國際扶輪社等組團赴花蓮觀光。

花蓮縣政府表示，作為全台唯一參加香港旅遊博覽會的縣市，縣長首日拜訪就取得成果獲得熱烈回響，尤其深獲香港旅遊界的大力支持，相信對於香花直航永續性更添信心。隨著春暖花開，花蓮觀光亦將迎來繁花盛放的嶄新篇章！

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