　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「班班喝鮮乳」政策再延續　徐榛蔚力促中央保護畜牧業與學生福祉

▲▼「班班喝鮮乳」政策再延續　徐榛蔚力促中央保護畜牧業與學生福祉。（圖／花蓮縣政府）

地方中心／綜合報導

繼台北、新北等縣市表態支持「班班喝鮮乳」政策，花蓮縣縣長徐榛蔚今天建請中央延續實施，強調此政策不僅是對國內畜牧業的扶持至關重要，也為全國學童帶來健康與福利。她呼籲農業部在政策推行後，應審慎考量全國各地實際需求與差異，採取因地制宜措施，以兼顧產業轉型、教育資源公平以及全民福祉的共好目標。

背景：因應乳品進口零關稅對策

「班班喝鮮乳」政策初衷，是為了應對自2025年起紐西蘭乳品進口零關稅可能對國內乳品市場與畜牧業造成衝擊。政府透過政策推行，保障國內乳品市場穩定，並為畜牧業提供緩衝期，同時也促進學生健康飲食習慣的培養。原定推行四年，可為產業轉型與升級爭取了寶貴的時間。如今行政院突然喊卡，致全台縣市深感錯愕。　

徐榛蔚表示，政策實施不僅讓國內乳品生產者得以適應市場變化，也讓學童每天能享受到國家在地生產的高品質鮮乳。這不僅強化國內農業鏈，更在校園中推廣「飲食在地化」與「健康生活」的觀念，政策成效已獲重視。

延續政策的必要性

隨著中央是否續推，成為關注焦點。徐榛蔚強調，「班班喝鮮乳」不僅是農業政策，更是全民健康與教育的跨部門政策，其意涵深遠且不可輕易終止。她指出，尤其是在花蓮縣的偏遠地區，畜牧產業規模相對有限，但政策實施卻對本地學生營養補充產生顯著的提升。

「政策延續的重點，不在於一刀切的全國性推行，而在於如何因地制宜、量身打造適合不同地區的執行模式。」徐榛蔚表示。她建議中央應考量城鄉差距，針對畜牧業不發達的地區或偏鄉縣市，提供政策補貼，直接授權地方政府，根據實際需求推動計畫。

政策延續的多重效益

對於畜牧業者而言，政策延續將繼續提供穩定的市場需求，讓業者有更充足時間進行產業升級，並朝向多元化發展。特別是乳品加工、技術創新及產銷整合的推動，將為整個產業鏈注入新動能。

而對學童來說，政策不僅保證每日的乳品營養攝取，還透過教育機制讓孩子了解國內在地農業的重要性，進一步培養下一代對農業價值的認同。

此外，對於偏鄉地區與城鄉差距的縮小，也具有一定的助益。徐榛蔚指出，「花蓮縣的學生人數少，但地區範圍廣，營養午餐的推行本來就比其他縣市面臨更多挑戰。班班喝鮮乳的補貼政策，對花蓮這樣的偏鄉縣市更顯得不可或缺。」

政策建議與展望

針對未來政策方向，徐榛蔚提出三項建議：
1. 延續政策：讓政策延續，至少四年完成，如有成效，可視執行現況評估延長，為產業轉型爭取足夠時間。
2. 因地制宜執行：賦予地方政府更大的靈活度，依據實際需求，完成配套措施，制定執行方案。
3. 提供補貼或支援：針對畜牧業資源不足的縣市地區，提供額外的經費補助，確保政策公平性。

徐榛蔚強調，「班班喝鮮乳」不僅是短期性的產業保護政策，更應該正視這項全民福利計畫。中央應以更寬廣的視野審視政策，將其納入永續發展的框架，讓畜牧業、教育資源與國民健康實現多贏老闆娘局面。

「班班喝鮮乳」政策的延續與完善，將不僅保護國內產業，也能造福全國學童，體現政策推行的最大價值與初衷。徐榛蔚期盼，中央能慎重考量全國的城鄉差異，傾聽地方需求，讓這項政策繼續走下去，共創全民幸福的新里程碑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／17歲少女遭主管性侵輕生亡！　麥當勞公開「事件處理過程
麥當勞少女輕生亡！同事驚爆狼主管「完事還炫耀」：另有受害人
尾牙被拱合資爽中6.3億！　拿不出證明多繳4000萬贈與稅
麥當勞提水果禮盒登門祭拜！　母悲吐：花葬沒有牌位
遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！17歲女論及婚嫁　冷暴力逼走男
麥當勞17歲女「一家5口合照」曝光！　2個哥哥半工半讀幫家計
東京拉麵王「台灣首店」宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚

「班班喝鮮乳」政策再延續　徐榛蔚力促中央保護畜牧業與學生福祉

通緝男持18公分尖刀狂追2警　罹思覺失調症...法院判他無罪

台中通APP擴展服務至南投縣　申請印鑑、借書繳費零距離

2024國家永續發展獎　崑山科大榮獲教育類入選獎全國科大唯二

慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映　認識偉大水利工程

公糧收購價只漲1.5元　張麗善喊話：農民權益不應打折

竹市榮獲「警界奧斯卡」警光獎　邱臣遠感謝警察同仁守護治安

屏東警連續3天酒駕大執法　取締26件違規…16案超標法辦

南邦易三倉管樂團嘉義文創園區快閃表演　獲觀眾滿堂彩

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚

「班班喝鮮乳」政策再延續　徐榛蔚力促中央保護畜牧業與學生福祉

通緝男持18公分尖刀狂追2警　罹思覺失調症...法院判他無罪

台中通APP擴展服務至南投縣　申請印鑑、借書繳費零距離

2024國家永續發展獎　崑山科大榮獲教育類入選獎全國科大唯二

慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映　認識偉大水利工程

公糧收購價只漲1.5元　張麗善喊話：農民權益不應打折

竹市榮獲「警界奧斯卡」警光獎　邱臣遠感謝警察同仁守護治安

屏東警連續3天酒駕大執法　取締26件違規…16案超標法辦

南邦易三倉管樂團嘉義文創園區快閃表演　獲觀眾滿堂彩

財劃法修正經部科技計畫少116億元　輝達、AMD在台投資受衝擊

秀育切入AR眼鏡市場　明年營運有望雙位數成長

財劃法衝擊經部預算減300億元　公建計畫、科技研發都受阻

男星過世9年突獻聲新電影　「遺孀親自致電」導演一聽配樂秒落淚

快訊／新北中和民宅火警！　警消搜尋火場「驚見1人燒成焦屍」

錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

國小女偷拿鉛筆盒　竟被媽媽帶到派出所「告誡」！警勸別用這招

獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚

17歲少女遭主管性侵輕生亡！麥當勞公開「事件處理過程」

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

聰明和尚鸚鵡飛失自行飛到派出所報案讓警員協助返家

南消之友會第六辦事處新任處長、顧問團團長交接

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

頂著寒風撈鰻苗　老天爺給的意外之財

國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅

台南男雨中持傘徒步穿越馬路遭機車撞飛

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

年收入逾400萬女經理　找尪大不易

合歡山區路面易結冰　上山追掌握資訊備雪錬

屏東警酒駕大執法　取締26件違規

通緝男持刀追砍2名警　桃園院判無罪

台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

全台最大奇幻麋鹿聖誕看板登場！

更多熱門

相關新聞

花蓮強震新加坡夫妻失蹤！家屬聲請死亡宣告獲准

花蓮強震新加坡夫妻失蹤！家屬聲請死亡宣告獲准

0403強震重創太魯閣國家公園，一對澳洲籍新加坡夫妻疑似受困砂卡礑步道內，因搜救困難經家屬同意暫停搜救，家屬日前向法院提出死亡宣告獲准，希望未來能繼續搜尋。

苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」

苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！全身骨折命危

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！全身骨折命危

花蓮觀光盼延長補助　觀光署：2優惠維持「台灣觀巴加碼推1折」

花蓮觀光盼延長補助　觀光署：2優惠維持「台灣觀巴加碼推1折」

陸客郵輪發病急送花蓮慈濟　治療兩個月返家

陸客郵輪發病急送花蓮慈濟　治療兩個月返家

關鍵字：

花蓮花蓮縣長徐榛蔚班班喝鮮乳

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面