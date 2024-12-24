「班班喝鮮乳」政策再延續　徐榛蔚力促中央保護畜牧業與學生福祉

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繼台北、新北等縣市表態支持「班班喝鮮乳」政策，花蓮縣縣長徐榛蔚今天建請中央延續實施，強調此政策不僅是對國內畜牧業的扶持至關重要，也為全國學童帶來健康與福利。她呼籲農業部在政策推行後，應審慎考量全國各地實際需求與差異，採取因地制宜措施，以兼顧產業轉型、教育資源公平以及全民福祉的共好目標。

背景：因應乳品進口零關稅對策

「班班喝鮮乳」政策初衷，是為了應對自2025年起紐西蘭乳品進口零關稅可能對國內乳品市場與畜牧業造成衝擊。政府透過政策推行，保障國內乳品市場穩定，並為畜牧業提供緩衝期，同時也促進學生健康飲食習慣的培養。原定推行四年，可為產業轉型與升級爭取了寶貴的時間。如今行政院突然喊卡，致全台縣市深感錯愕。

徐榛蔚表示，政策實施不僅讓國內乳品生產者得以適應市場變化，也讓學童每天能享受到國家在地生產的高品質鮮乳。這不僅強化國內農業鏈，更在校園中推廣「飲食在地化」與「健康生活」的觀念，政策成效已獲重視。

延續政策的必要性

隨著中央是否續推，成為關注焦點。徐榛蔚強調，「班班喝鮮乳」不僅是農業政策，更是全民健康與教育的跨部門政策，其意涵深遠且不可輕易終止。她指出，尤其是在花蓮縣的偏遠地區，畜牧產業規模相對有限，但政策實施卻對本地學生營養補充產生顯著的提升。

「政策延續的重點，不在於一刀切的全國性推行，而在於如何因地制宜、量身打造適合不同地區的執行模式。」徐榛蔚表示。她建議中央應考量城鄉差距，針對畜牧業不發達的地區或偏鄉縣市，提供政策補貼，直接授權地方政府，根據實際需求推動計畫。

政策延續的多重效益

對於畜牧業者而言，政策延續將繼續提供穩定的市場需求，讓業者有更充足時間進行產業升級，並朝向多元化發展。特別是乳品加工、技術創新及產銷整合的推動，將為整個產業鏈注入新動能。

而對學童來說，政策不僅保證每日的乳品營養攝取，還透過教育機制讓孩子了解國內在地農業的重要性，進一步培養下一代對農業價值的認同。

此外，對於偏鄉地區與城鄉差距的縮小，也具有一定的助益。徐榛蔚指出，「花蓮縣的學生人數少，但地區範圍廣，營養午餐的推行本來就比其他縣市面臨更多挑戰。班班喝鮮乳的補貼政策，對花蓮這樣的偏鄉縣市更顯得不可或缺。」

政策建議與展望

針對未來政策方向，徐榛蔚提出三項建議：

1. 延續政策：讓政策延續，至少四年完成，如有成效，可視執行現況評估延長，為產業轉型爭取足夠時間。

2. 因地制宜執行：賦予地方政府更大的靈活度，依據實際需求，完成配套措施，制定執行方案。

3. 提供補貼或支援：針對畜牧業資源不足的縣市地區，提供額外的經費補助，確保政策公平性。

徐榛蔚強調，「班班喝鮮乳」不僅是短期性的產業保護政策，更應該正視這項全民福利計畫。中央應以更寬廣的視野審視政策，將其納入永續發展的框架，讓畜牧業、教育資源與國民健康實現多贏老闆娘局面。

「班班喝鮮乳」政策的延續與完善，將不僅保護國內產業，也能造福全國學童，體現政策推行的最大價值與初衷。徐榛蔚期盼，中央能慎重考量全國的城鄉差異，傾聽地方需求，讓這項政策繼續走下去，共創全民幸福的新里程碑。