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情人節共築國際情誼　花蓮縣簽署第8個姊妹市「美國聖蓋博市」

▲▼情人節共築國際情誼　花蓮縣簽署第8個姊妹市「美國聖蓋博市」。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚(右)與聖蓋博市長吳程遠14日簽署「姊妹城市瞭解備忘錄」。(圖／花蓮縣政府提供，下同)

地方中心／花蓮報導

花蓮縣與美國聖蓋博市今（14）日在花蓮縣大陳公園簽署「姊妹城市瞭解備忘錄」，正式締結姊妹市關係，成為花蓮縣第8個簽訂的姊妹市(含友好城市)。適逢西洋情人節，現場花蓮縣長徐榛蔚、聖蓋博市長吳程遠分別發放金莎巧克力花束給觀禮民眾，民眾熱情響應，紛紛伸手接下花束，現場氣氛溫馨熱烈，掌聲與歡笑聲此起彼落。此次簽署進一步提升花蓮的國際能見度，展現花蓮向國際旅人招手的熱情。

花蓮縣長徐榛蔚表示，聖蓋博市是南加州最古老的城市之一，大量的亞裔人口，擁有優秀的教育資源、多元文化的社區，臺灣同胞在當地發展蓬勃，展現華人社群的韌性與影響力，而花蓮縣坐擁豐富的自然資源，同樣也有深厚的文化底蘊及多樣性族群，兩地的合作必將為雙方帶來更多的機遇和發展。

徐縣長接著說，此次簽署特別選在大陳公園落成典禮舉行，適逢大陳人來台70週年，大陳人的故事，是移民文化的縮影，更象徵著不同文化如何在花蓮交融發展，並向世界延伸。未來，透過雙邊資源共享與國際合作，花蓮將進一步強化全球連結，拓展國際市場，吸引更多國際人才與旅客，真正實現「花蓮走向世界，世界走進花蓮」的願景。

▲▼情人節共築國際情誼　花蓮縣簽署第8個姊妹市「美國聖蓋博市」。（圖／花蓮縣政府提供）

聖蓋博市長吳程遠表示，花蓮與聖蓋博市雖相隔千里，卻共享多元文化與共同價值，回憶去年參加太平洋南島聯合豐年節，深刻感受花蓮的熱情，0403地震與南加州野火時，花蓮與聖蓋博市相互關懷，展現深厚情誼。聖蓋博市擁有Tongva及 Kizh Nation 兩大原住民族群，期待未來與花蓮加強合作。

吳市長特別讚揚花蓮至香港直航航線，並表示此行結束後將親自搭乘該航班前往香港。他認為，這條航線將大幅提升花蓮的國際交通便利性，不僅讓香港與東南亞旅客更容易造訪花蓮，也為北美旅客提供更靈活的轉機選擇。

徐縣長指出，聖蓋博市與花蓮縣關係密切，吳程遠市長2018年以民間身分促成花蓮縣與天普市(Temple City)締結姊妹市，花蓮縣府團隊於2024年2月訪問聖蓋博市、天普市，受到市政府及當地僑胞熱情接待，吳市長也於同年7月率團回訪台灣，首站便造訪花蓮參加2024年太平洋南島聯合豐年節；在全球疫情及花蓮0403地震的艱難時刻，吳市長持續不間段的給予花蓮縣積極的關心及支持，友好關係由來已久且密不可分。

今日與會來賓包括在駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處林宜錚主任、天仁天福茗茶北美區總經理黃語諒、副總經理潘慧玲、花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員韓林梅、笛布斯.顗賚、林源富、吉安鄉長游淑貞，多位大陳村民以及地方仕紳到場共襄盛舉。

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