美國對俄烏戰爭政策轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

▲因應華府對烏政策劇變，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將約15國領袖進行會談。（圖／路透）

文／中央社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）19日將就烏克蘭問題再次召開會議，試圖在華府令人震驚的政策轉變後，協調歐洲針對他所謂來自俄羅斯的「生存威脅」做出回應。

法新社報導，根據法國總統府，馬克宏計劃與約15國領袖進行會談，大多數領袖將透過視訊參與。

在俄國全面入侵烏克蘭3年後，美國總統川普政府表示，已準備好與俄國總統普丁（Vladimir Putin）政府修復美俄外交關係，並討論親西方國家烏克蘭的未來。

此舉讓歐洲聯盟深感震驚，更讓歐洲和基輔都陷入極大困境。

馬克宏17日召集歐洲主要領導人，以及北大西洋公約組織（NATO）和歐盟領袖舉行緊急會議，敦促協調因應華府政策劇變。

據報羅馬尼亞和捷克等歐洲小國作為烏克蘭的堅定支持者卻未受邀參加，讓他們感到震驚。馬克宏今天因而召開新一輪會議。

法國總統府發布聲明指出，馬克宏計劃19日下午與羅馬尼亞臨時總統博洛揚（Ilie Bolojan）進行面對面會談。

艾里賽宮（Elysee Palace）表示，兩位領導人隨後計劃與其他國家元首和政府領導人舉行「非正式視訊會議」。

聲明中未提供更多細節，但比利時、挪威、瑞典、芬蘭、保加利亞、捷克和克羅埃西亞等國領導人預計會參與這場會議。