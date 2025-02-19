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大陸 大陸焦點 特派現場

陸1月房市分化明顯　房價持續年減但降幅縮小

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲房市。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方今天公布1月份70個大中城市房價資訊，與去年相比，房價持續下降，但降幅縮小。另外，不同城市房價分化態勢明顯，與上月相比，一線城市的房價上漲，但二、三線城市房價總體略降。

根據中國國家統計局官網，1月份，在70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格繼續出現月增，二、三線城市總體月減；所有城市房價出現年減但降幅都持續縮小。

與去年1月相比，一線城市新成屋房價下跌了3.4%，其中，北京、廣州和深圳分別下降5.7%、8.4%和5.2%，上海上漲5.6%；一線城市中古屋房價下跌5.6%。二線城市新成屋房價下跌5.0%，中古屋房價下跌7.6%。三線城市新成屋和中古屋房價分別下降6.0%和8.2%。降幅都略有縮小。

與上月相比，在新成屋方面，一線城市房價月增幅度比上月下跌了0.1個百分點，為0.1%。其中，北京下降0.4%，廣州持平，上海和深圳分別上漲0.6%和0.2%。二線城市房價由上月持平轉為上漲0.1%，這是自2023年6月以來首次上漲。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

南京、成都兩地新成屋價格月增0.7%，並列70城漲幅之首。其他如上海、寧波、無錫等長三角城市以及武漢等地的房價月增幅度顯著。

第一財經報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，南京已經經歷過房市下跌的「深度調整」，去年12月和今年1月其房價上漲幅度均較大。這說明了今年要重點關注深度調整的二線城市，這類城市基本面修復動力很強，也將成為新一輪房價上漲的先行代表。

業內人士分析，2024年成都全面放開了住房限購，當地歷來對西北、西南地區的購房人有較大的吸引力，加上春節前後，政府部門組織了「安家成都」等系列的房產促銷活動，對釋放購買一手房需求也有很大的促進作用。

在70個大中城市中，新成屋房價出現月增的城市有24個，比上月增加1個。但仍有6成城市（42個）新房價格出現月減。

中古屋市場價格也呈現「整體修復，但城市分化」的態勢。整體來看，一線城市中古屋房價月增0.1%，而二、三線城市中古屋房價維持跌勢，分別月減0.3%和0.4%，減幅均與上月相同。

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