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嘉義水上南靖產業園區低窪　立委建議八掌溪疏濬土方填高

▲▼ 嘉義南靖產業園區再增35公分 土方去化17萬方 解決八掌溪疏濬 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義南靖產業園區預計再增高35公分，土方去化17萬方，以解決八掌溪疏濬不良問題。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉南靖產業園區開發進度持續推進，然而園區地勢低窪問題引發外界關注。為有效解決土方去化及園區土地高程不足，立法委員蔡易餘提議利用八掌溪疏濬土方墊高園區。經過相關單位今日（19日）現場會勘討論後，確定園區內廠商產業用地坵塊再增高35公分，預計就地去化約17萬方土方，雙管齊下解決環境與開發需求。

▲▼ 嘉義南靖產業園區再增35公分 土方去化17萬方 解決八掌溪疏濬 。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委蔡易餘表示，南靖產業園區現有地勢與台1線路面高度相差約8公尺，透過媒合八掌溪疏濬土方，園區高程可望抬升至與台1線齊平。他強調，此次增高35公分將有助於土方去化約17萬方，數量雖不多，但在當前八掌溪疏濬作業中，土方的妥善去化為最急迫且重要的任務，他也將持續推動土方媒合作業，尋找適當去化地點。

▲▼ 嘉義南靖產業園區再增35公分 土方去化17萬方 解決八掌溪疏濬 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為達到八掌溪疏濬土方去化及園區土地墊高的雙贏效果，立委蔡易餘今日邀集經濟部政務次長何晉滄、園管局代理局長劉繼傳、水利署副署長黃宏莆等單位於園區現場會勘。何晉滄指出，南靖園區開發過程中已完成環評土方平衡計算，並以原基地低層部分填補高層區域以抬升地勢。他強調，八掌溪疏濬土方量大，期望在不影響環評前提下，園區可成為疏濬土方的重要去化場所。

▲▼ 嘉義南靖產業園區再增35公分 土方去化17萬方 解決八掌溪疏濬 。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對園區開發進度，何晉滄透露，目前第一期已吸引五家廠商預定進駐，並進行第二階段招商作業，而園區將採分期開發策略，第一區預計於今年底完成開發，第二區，因涉及遺址發現，需配合縣府進行監看開發，預計民國116年全面完工。

南靖產業園區開發完成後，將有效帶動嘉義縣水上地區產業升級與區域經濟發展。蔡易餘表示，園區開發不僅解決地方產業用地需求，同時也協助解決八掌溪疏濬土方去化問題，期盼透過政府與民間的攜手合作，為地方創造更多就業機會，帶動整體經濟成長。

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