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嘉義水上中興平交道常塞車　將調整車次時間及車輛分流

▲▼ 解決水上中興平交道阻塞 蔡易餘提新闢平面道引流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 水上中興平交道長期壅塞，成為當地交通夢靨 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉中興路平交道停等造成車輛經常阻塞，車流堵到台一線的交通瓶頸問題，困擾地方多年，為解決迫在眉睫現況，立委蔡易餘提出，新闢臨鐵路旁西側平面道路，採車量分流方式，解決車輛全堵在中興路的危險。

▲▼ 解決水上中興平交道阻塞 蔡易餘提新闢平面道引流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭勘查平交道壅塞尋求解套 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘團隊邀集台鐵公司、鐵道局及水上鄉公所等單位到水上車站，討論短期交通改善配套措施的系統優化及列車時刻等候的調整進度，解決中興路車輛停平交道的阻塞問題。

▲▼ 解決水上中興平交道阻塞 蔡易餘提新闢平面道引流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台鐵公司副總經理陳宗宏表示，將持續與日本廠商討論優化系統設備的可行性，以及調整列車交會時間與車次時刻，將檢討從5分鍾縮減至2分鐘，預計一個月後回覆此二項檢討改善方案結果。

▲▼ 解決水上中興平交道阻塞 蔡易餘提新闢平面道引流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，鐵路高架化重啟評估，我們希望未來的評估會順，但總要先處理現況的問題，今天與鄉長林緗亭一起會勘現地，討論出可用平面道路的方式解決。

▲▼ 解決水上中興平交道阻塞 蔡易餘提新闢平面道引流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘說，規劃在臨鐵路旁西側新闢約235米平面道路的可行性，調整讓車流採分流的方式，解決車輛全集中在中興路，甚至堵塞到台一線道路上的危險情況。

「水上中興平交道是我們水上人永遠的一個痛！」林緗亭說，現在要重啟鐵路高架化，但各種規劃及環評都是漫長等待，短期台鐵先處理原我們所提的號誌與系統優化，而蔡易餘委員新提出另闢平面道路，舒緩車流量部分，公所這邊也會啟動配合一起評估。

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