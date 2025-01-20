「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

▲出國前要辦好護照。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院審查114年度總預算，要砍政府各部會預算。民進黨團書記長蔡易餘稍早在臉書貼出提案表，直呼「南部人要辦理護照業務可能都要來台北辦了」，因為行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心的業務費用被刪。貼文曝光後，引發討論。

蔡易餘在臉書上，貼出「114年度中央政府總預算案（內政委員會）提案表」，案由如下：

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114年度行政院及所屬預算案於第4目「聯合服務業務」項下「業務費」編列預算3689萬5千元，該計畫內容為：加強服務南部、中部、東部、雲嘉南及金馬地區民眾，促進區域均衡發展，分別於高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣設置聯合服務中心。

經查，行政院南部聯合服務中心現任執行長許乃文，前身為高雄市長機要秘書；行政院中部聯合服務中心現任執行長莊競程為民主進步黨立法院黨團第10屆第3會期副書記長；行政院東部聯合服務中心現任執行長洪宗楷為第18屆台東縣民進黨籍縣議員；行政院雲嘉南區聯合服務中心現任執行長劉米山為第3屆台南市議會民進黨籍議員；行政院金馬聯合服務中心現任執行長吳增允曾任民進黨金門縣黨部主委。

綜上，聯合服務中心已遭多數民眾質疑是否有酬庸的性質，該業務服務機關應加強服務北部地區以外民眾洽公之需要，促進國民福祉，然其用人唯綠的標準及大內宣的業務性質，足見行政院聯合服務中心已然成為眷養民進黨地方勢力的酬庸機關，為撙節政府支出，避免預算浮濫編列，爰減列該項預算3652萬6千元。

蔡易餘說，「行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心的業務費用3689萬5000 ，遭國民黨團全數刪除，以後南部人要辦理護照業務可能都要來台北辦了，實在是欺負南部人告告（夠夠）！」

不過貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「如果今年中南部還是可以在地辦護照，委員要為此貼文負責辭職嗎」、「明明戶所就可以辦，外交部各地區辦事處也不是吃行政院地區服務中心的預算」、「如果預算刪了但南部一樣可以辦理護照業務，你要不要辭立委」、「如果我還能去辦護照，你要辭立委嗎？別製造假消息」、「大造謠時代，騙沒辦過護照的」。

根據外交部領事事務局官網，首次申請護照的民眾自100年7月1日起，必須親自辦理，親辦方式有以下3種：

1.到外交部領事事務局、外交部中部、南部、東部或雲嘉南辦事處親自辦理（下稱外交部）。

2.在台設有戶籍國民若不便親自到外交部辦理，可先到戶政事務所（下稱戶所）辦理人別確認後，再委託旅行社、親屬或同事到外交部代辦護照。

3.在台設有戶籍國民也可以備妥申請護照文件親到戶所送件，並可選擇在同一個戶所領取護照，或由外交部將護照快遞至指定地址，寄達時自付郵資。相關資訊請參考「首次申請護照親辦一處收件全程服務」。