　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

▲▼外交部,領事事務局,辦護照,暑假,出國。（圖／記者姜國輝攝） 

▲出國前要辦好護照。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院審查114年度總預算，要砍政府各部會預算。民進黨團書記長蔡易餘稍早在臉書貼出提案表，直呼「南部人要辦理護照業務可能都要來台北辦了」，因為行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心的業務費用被刪。貼文曝光後，引發討論。

蔡易餘在臉書上，貼出「114年度中央政府總預算案（內政委員會）提案表」，案由如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

114年度行政院及所屬預算案於第4目「聯合服務業務」項下「業務費」編列預算3689萬5千元，該計畫內容為：加強服務南部、中部、東部、雲嘉南及金馬地區民眾，促進區域均衡發展，分別於高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣設置聯合服務中心。

經查，行政院南部聯合服務中心現任執行長許乃文，前身為高雄市長機要秘書；行政院中部聯合服務中心現任執行長莊競程為民主進步黨立法院黨團第10屆第3會期副書記長；行政院東部聯合服務中心現任執行長洪宗楷為第18屆台東縣民進黨籍縣議員；行政院雲嘉南區聯合服務中心現任執行長劉米山為第3屆台南市議會民進黨籍議員；行政院金馬聯合服務中心現任執行長吳增允曾任民進黨金門縣黨部主委。

綜上，聯合服務中心已遭多數民眾質疑是否有酬庸的性質，該業務服務機關應加強服務北部地區以外民眾洽公之需要，促進國民福祉，然其用人唯綠的標準及大內宣的業務性質，足見行政院聯合服務中心已然成為眷養民進黨地方勢力的酬庸機關，為撙節政府支出，避免預算浮濫編列，爰減列該項預算3652萬6千元。

蔡易餘說，「行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心的業務費用3689萬5000 ，遭國民黨團全數刪除，以後南部人要辦理護照業務可能都要來台北辦了，實在是欺負南部人告告（夠夠）！」

不過貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「如果今年中南部還是可以在地辦護照，委員要為此貼文負責辭職嗎」、「明明戶所就可以辦，外交部各地區辦事處也不是吃行政院地區服務中心的預算」、「如果預算刪了但南部一樣可以辦理護照業務，你要不要辭立委」、「如果我還能去辦護照，你要辭立委嗎？別製造假消息」、「大造謠時代，騙沒辦過護照的」。

根據外交部領事事務局官網，首次申請護照的民眾自100年7月1日起，必須親自辦理，親辦方式有以下3種：

1.到外交部領事事務局、外交部中部、南部、東部或雲嘉南辦事處親自辦理（下稱外交部）。

2.在台設有戶籍國民若不便親自到外交部辦理，可先到戶政事務所（下稱戶所）辦理人別確認後，再委託旅行社、親屬或同事到外交部代辦護照。

3.在台設有戶籍國民也可以備妥申請護照文件親到戶所送件，並可選擇在同一個戶所領取護照，或由外交部將護照快遞至指定地址，寄達時自付郵資。相關資訊請參考「首次申請護照親辦一處收件全程服務」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
衛福部遭凍結10.2億　健保撥付、癌篩都受衝擊
李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照
李威遭爆低調結婚　另一半長相曝光！
快訊／李威驚爆已婚！　夫妻同日遭傳喚
遭大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲
黃麟凱伏法！新北檢察長登門慰問王爸爸　致贈紅包15萬
分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

史上最巨「泰坦恐龍」來台！37公尺長骨骼　拆天花板才能展出　

帶5歲女兒上廁所！她「1句話」媽媽秒道歉　網讚：震撼教育

數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車時間」　輿論炸了

父親消失30年！媽成功離婚「兒不願扶養竟敗訴」　律師喊怪

「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

史上最巨「泰坦恐龍」來台！37公尺長骨骼　拆天花板才能展出　

帶5歲女兒上廁所！她「1句話」媽媽秒道歉　網讚：震撼教育

數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車時間」　輿論炸了

父親消失30年！媽成功離婚「兒不願扶養竟敗訴」　律師喊怪

「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女子跳樓逃生　飼養雞隻全燒死

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

「雲端500塊」少360萬組　網哀：誰忍得下去

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

最新詐騙！　一票喊「有收到」

路口見到前衛設計　網秒懂：專救低頭族

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

更多熱門

相關新聞

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

立法院會今（20）日續審中央政府總預算案，下午開始進行外交及國防委員會所屬單位預算，國民黨立委廖先翔日前提案，宏都拉斯與台灣斷交後轉向跟中國建交，沒想到中國常常沒依約跟他們增購白蝦，讓當地蝦農陷困境，出口嚴重下滑，但宏國就算跟中國衝突，也未跟我國恢復邦交，提案砍外交部預算4億元，在國民黨團、民眾黨團多數過半下通過。

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

藍幾乎刪光政院聯合服務中心預算　綠委：民眾被迫到台北辦護照

藍幾乎刪光政院聯合服務中心預算　綠委：民眾被迫到台北辦護照

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

台電千億撥補預算遭砍　經濟部曝3大衝擊

台電千億撥補預算遭砍　經濟部曝3大衝擊

關鍵字：

護照預算蔡易餘砍預算民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台最大玫瑰花園免費開園

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面