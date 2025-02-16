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基隆夫妻「假離婚」為房產提告　出資夫勝訴保住所有權

▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲離異夫妻房產爭奪戰，出資夫勝訴保住房產。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

華男與邱女在「假離婚」後仍共同生活，但感情逐漸疏遠。華男提起訴訟，要求邱女歸還登記在她名下的房產，邱女則辯稱該房產是華男為她提供的保障。法官審理後認為，華男提出的借名登記協議書具有法律效力，而邱女未能提供足夠證據推翻該協議。此外，華男持有購屋的原始權狀，邱女僅持有補發的權狀。最終法官判決邱女須將房產所有權移轉給華男。全案仍可上訴。

華男主張，2019年8月因公司經營需要，委託仲介購買房產作為辦公場所。由於他的信用狀況不佳，公司貸款額度有限，因此於同年12月與2017年離婚的邱女簽訂借名登記協議，將房產登記在邱女名下，並透過仲介推薦的銀行辦理貸款。

華男表示，根據協議，購屋款項均由公司支付，邱女無權使用或管理房產，且他持有貸款契約、買賣契約及首次核發的所有權狀。購屋後，每月貸款及水電、瓦斯、保險、稅捐等費用均由公司帳戶支付，因此他才是房產的真正所有人。2022年9月，邱女寄發存證信函要求他搬離，他才提起訴訟，要求終止借名登記契約，並請求邱女將房產所有權移轉給他。

邱女則辯稱，她與華男於2006年結婚，原本期待共度一生。婚後華男以處理債務為由，聲稱若兩人離婚，更容易通過消費者債務清理條例的清算申請，因此說服她同意辦理離婚。兩人於2017年8月30日完成離婚登記，但仍繼續共同生活，與離婚前無異。

邱女進一步表示，2019年10月，她考慮到與華男已離婚，個人權益缺乏保障，因此要求華男購買房產贈與她，作為她的保障。她主張華男購屋是為了贈與她，並登記在她名下，並非作為公司辦公用途。

邱女還質疑借名登記協議書的真實性，認為是華男偽造，並稱購屋是為了贈與她。她指出，由於兩人共同生活，華男持有房產相關文件或繳費憑證並不奇怪，不能因此推斷房產完全由華男支配或管理。她認為雙方並未成立借名登記關係，華男的請求無理，要求駁回訴訟。

法官在審理過程中詢問，為何購屋後會作為辦公室使用？邱女回應稱，兩人生活模式在離婚前後並無變化，購屋是為了讓她有保障，因為他們在明德三路同住的房產登記在華男名下，她希望有一間房產登記在自己名下，但並未特別說明房產的用途。

法官認為，若購屋目的如邱女主張，是華男在離婚後為她提供的保障，邱女應有權決定房產的使用方式，而非允許華男將其作為辦公室使用，因此未採信邱女的說法。

法官指出，華男持有2019年購屋時的原始權狀，邱女僅持有2021年補發的權狀。若房產不屬於華男，他為何能一直持有權狀？此外，華男提供了完整的繳費證明單據，證明相關費用均由他支付。邱女雖稱兩人同住，華男取得單據輕而易舉，但若費用由邱女支付，單據應由她保管，華男為何能提供如此完整的單據？法官綜合考量後，認定華男為房產的真正所有人，借名登記給邱女屬實。

邱女辯稱協議書是華男偽造，並指婚後曾應華男要求擔任公司名義負責人，將私章交給他使用，協議書可能是華男盜用她的印章簽署。然而，直至辯論結束，邱女均未能提供證據證明協議書是華男偽造，法官因此未採信她的說法。

法官指出，邱女未能提供足夠證據推翻雙方存在借名登記契約的認定，應類推適用民法委任相關規定，當事人任何一方可隨時終止契約。華男提起訴訟，請求邱女將房產所有權移轉給他，依法有據。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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