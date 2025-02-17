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習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央總書記、國家主席習近平17日上午出席在北京舉行的「民營企業座談會」，與阿里巴巴創辦人馬雲等企業家會面。他在會上表示，民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時，「希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。」

根據《新華社》報導，座談會上，華為首席執行官任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技首席執行官王興興、小米科技董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

在聽取發言後，習近平表示，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。

▼習近平出席座談會。（圖／翻攝CCTV）

▲▼馬雲出現了！參加習近平座談會「騰訊、華為也是座上賓」。（圖／翻攝CCTV）

習近平指出，扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點，「凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。」

習近平說，要著力解決拖欠民營企業賬款問題。要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

習近平提到，「同時要認識到，我國是社會主義法治國家，各類所有制企業的違法行為，都不能規避查處。要認真落實各項紓困政策，提高政策精准度，注重綜合施策，對企業一視同仁。要進一步構建親清政商關係。各級黨委和政府要立足實際，統籌抓好促進民營經濟發展政策措施的落實。」

▼華為創辦人任正非（中）、比亞迪董事長王傳福（右）也出席座談會並發言。（圖／翻攝CCTV）

▲▼馬雲出現了！參加習近平座談會「騰訊、華為也是座上賓」。（圖／翻攝CCTV）

習近平強調，企業是經營主體，企業發展內生動力是第一位的。廣大民營企業和民營企業家要滿懷創業和報國激情，不斷提升理想境界，厚植家國情懷，富而思源、富而思進，弘揚企業家精神，專心致志做強做優做大企業，堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。

報導中並未公開企業家的發言內容，但從《央視新聞》稍早公開的畫面中可以看見，參加座談會的包含多位知名企業的負責人，包括騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰、華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、阿里巴巴創辦人馬雲、小米董事長雷軍、寧德時代董事長曾毓群、飛鶴乳業董事長冷友斌、正泰集團董事長南存輝、宇樹科技創辦人王興興、新希望董事長劉永好、韋爾股份董事長虞仁榮、奇安信董事長齊向東等。

▼馬雲（左二）出席座談會，鼓掌迎接習近平蒞臨。（圖／翻攝CCTV）

▲▼馬雲出現了！參加習近平座談會「騰訊、華為也是座上賓」。（圖／翻攝CCTV）

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