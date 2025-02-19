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重現1931甲子園冠軍賽　嘉義大學對戰日本中京大學棒球隊

▲▼ 重現KANO決戰風華 嘉大V.S日本中京大學棒球隊2/21-22嘉市棒球場開戰 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼  嘉大V.S日本中京大學棒球隊2/21-22嘉市棒球場開戰 ，重現當年KANO決戰風華。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本中京大學棒球隊於疫情後再度來訪嘉義，2月21日、22日二天將在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行二場交流比賽，重現1931年甲子園冠軍賽戲碼。在臺灣尚勇的中華隊勇奪2024年「世界12強棒球錦標賽」冠軍，2025年「世界棒球經典賽」資格賽同時在臺北大巨蛋開打之際，歡迎球迷自由入場共襄盛舉，讓棒球熱從中午一直High到晚上！

▲▼ 重現KANO決戰風華 嘉大V.S日本中京大學棒球隊2/21-22嘉市棒球場開戰 。（圖／嘉義大學提供）

嘉義大學與日本中京大學兩校交流起源於日據時代台灣嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學），成立了該校第一支棒球隊「嘉義農林棒球隊(KANO baseball team)」，1931年首次到臺北參賽便奪得全臺高校棒球冠軍，隨後代表臺灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以三勝一負的佳績獲得準優勝（亞軍），博得「英雄戰場 天下嘉農」的美譽，開啟了嘉農KANO棒球隊的光輝歲月。

嘉義農林學校在冠軍戰中對上來自日本愛知縣的中京商業學校（現為中京大學附屬中京高等學校），兩校的決賽激戰，是臺日棒球迷永遠津津樂道的棒球史。中京商業學校是甲子園史上奪得優勝次數最多的學校，1931年第一次打進甲子園直到1933年，中京商創下日本甲子園史上第一次三連霸，嘉農與其對壘時，正是中京商的黃金時期，日本當年最強的一支棒球隊，嘉農初出茅廬屈居亞軍可謂雖敗猶榮。

▲▼ 重現KANO決戰風華 嘉大V.S日本中京大學棒球隊2/21-22嘉市棒球場開戰 。（圖／嘉義大學提供）

嘉義大學與日本中京大學因當年的機緣，在嘉義市政府熱心引薦下，2015年簽署學術交流協議，希望在棒球等領域進行合作，兩校每年進行一次棒球交流賽，並輪流於日、臺兩地舉辦。2016年至2019年分別於日本名古屋瑞穗及豐田球場（2016）、嘉義市立棒球場（2017）、日本名古屋豐田球場（2018）及嘉義市立棒球場（2019）進行2~3場棒球交流比賽，直至2020年COVID-19疫情襲捲全球，兩校棒球交流賽受疫情影響而停止舉辦。

▲▼ 重現KANO決戰風華 嘉大V.S日本中京大學棒球隊2/21-22嘉市棒球場開戰 。（圖／嘉義大學提供）

今年兩校再次重啟棒球交流賽，中京大學將再度來訪嘉義，於2月21日及22日於嘉義市立棒球場重現1931年甲子園冠軍賽戲碼，在2024年「世界12強棒球錦標賽」中華隊擊敗日本隊勇奪冠軍後，可預期將會是臺日兩國棒壇關注的重要盛事，勢必更帶動棒球熱愛風潮，歡迎親臨現場共襄盛舉。

※比賽時間：114年2月21日（五）13：00及22日（六）13：30
※比賽地點：嘉義市立棒球場（自由入場）

 
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