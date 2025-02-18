大專體總競技疊杯+蹼泳委員會成立　屏大擔任首任主辦學校

▲大專體總競技疊杯及蹼泳委員會成立 。（圖／屏東大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學校內設有田徑、籃球、足球、排球、游泳及軟式網球及滑輪溜冰等多項競技運動代表隊，培育多位競技運動學生運動員好手，近日更將領域觸角跨越傳統競技運動項目，積極向中華民國大專院校體育總會建議成立「競技疊杯」及「蹼泳」委員會設立，獲得大專體總委員會議通過，由屏大擔任首任主辦學校，為大專體育推動展開新頁。

屏大體育室林瑞興主任(亦為大專體總理事)表示，屏大已擔任大專體總軟式網球委員會主辦學校兩年餘，協助培訓各層級選手、教練與裁判，協辦全國軟式網球排名賽、全國青年組軟式網球錦標賽，並協助接待國際軟式網球總會成員來訪，成效有目共睹；看準競技疊杯及蹼泳專項發展潛力，參與運動選手人數眾多，屏大已有協助辦理蹼泳全國錦標賽經驗，並培育出世錦賽國手勇奪國際獎牌榮耀，競技疊杯近年發展熱絡，各年齡層族群皆相當熱衷投入疊杯運動，臺灣選手參與世錦賽及亞錦賽均獲得傑出成績表現，兩個運動專項都值得投注心力推廣，特別向大專體總申請成立委員會，並且由屏大擔任首任主辦學校，擴大運動項目推展。

揭牌儀式活動由屏大陳永森校長主持，邀請大專體總王淑音會長、美和科大王建台校長、中華競技疊杯運動推廣協會朱雅芳輔導理事長、中華民國水中運動協會劉文宏理事長，以及多位相關領域專家學者蒞校觀禮。

陳永森校長歡迎詞表示，屏大推動各項運動始終不遺餘力，此次向大專體總申請成立競技疊杯及蹼泳委員會，代表這兩項專項運動極具發展潛力，將努力推動運動風氣刺激更多參與，未來有機會成為亞運競賽項目之一，臺灣競技疊杯選手實力世界頂尖，全世界很多紀錄都是由臺灣選手締造，不分年齡層皆相當適宜，既可以訓練孩子專注力和手眼協調的反應，有助於遠離3C手機，也適用於銀髮族減緩老年失智。

而蹼泳也是近年來全世界很重要體育競賽項目，藉由單蹼、雙蹼、氣瓶和呼吸器等不同器具，讓游泳的速度更快，屏大選手也有優異成績表現，屏大作為體育重點發展學校，同時也是118年全大運主辦學校，將努力把更多運動提升成為國際級或全國性正式項目，未來一起為大專體總及大學運動發展繼續做努力。

屏大正式擔任大專體總「競技疊杯」及「蹼泳」委員會主辦學校，未來將持續協助運動發展，協助大專運動競賽在屏大舉行，各項教練及裁判培訓研習，鼓勵更多選手走上國際舞台，成就自我為國爭光。