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指川普18歲兒是「怪咖」　紐約大學共和黨學生會主席慘了

18歲的巴倫正在讀紐約大學，是川普最年幼的兒子。（翻攝X@DameScorpio）

▲18歲的巴倫正在讀紐約大學，是川普最年幼的兒子。（圖／翻攝X@DameScorpio）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的18歲幼子巴倫（Barron Trump）目前正在就讀紐約大學史登商學院，因帥氣外型和205公分身高，備受外界關注。近日，紐約大學共和黨學生會主席因公開稱巴倫是「校園怪咖」，最終被迫辭職。學生會不僅與這位前主席切割，還向巴倫發出邀請，希望他加入學生會，協助塑造保守派的未來。

前紐約大學共和黨學生會主席凱雅沃克（Kaya Walker）日前接受雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪，談到巴倫在學校的社交狀況，表示巴倫在校園裡像怪咖（oddity），他上完課就回家，不太與人來往。

沃克的發言引起共和黨內部的強烈反彈，不久，共和黨全國學生聯盟（College Republicans of America）發表聲明，表示沃克的言論「不符合我們組織的價值觀和原則」。紐約大學共和黨學生會也認為沃克的發言不恰當，接受了她的辭職。目前沃克的Instagram帳號已關閉。

前紐約大學共和黨學生會主席凱雅沃克已將Instagram帳號關閉。（翻攝《每日郵報》）

▲前紐約大學共和黨學生會主席凱雅沃克已將Instagram帳號關閉。（圖／翻攝《每日郵報》）

儘管經歷風波，共和黨並未與巴倫保持距離，反而希望他能加入學生會，甚至接任領袖職位。學生會主席威爾多納休（Will Donahue）表示，巴倫代表著保守派的未來，希望他能加入共和黨學生會。並指巴倫擁有韌性、勇氣而且謙遜，符合當領袖的特質。

巴倫是川普與第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的獨子，也是他5個子女中最年幼的一個，他在川普這次的大選中功不可沒，建議父親上Podcast節目與年輕人互動，成為了川普與Z世代選民之間的重要橋梁。

巴倫因帥氣外型和205公分的身高，備受關注。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

▲巴倫因帥氣外型和205公分的身高，備受關注。（圖／翻攝X@MELANIAJTRUMP）

巴倫目前上大學，但他的社交生活很低調，有學生向媒體《TMZ》透露：「他幾乎不會出現在校園內，他上課時總是坐在教室的最後方，下課後便迅速離開，直接搭上等候他的SUV。」另外，身為「第一公子」，巴倫身邊總有隨扈，以至於他無法像其他學生一樣參與校園生活。

不過，巴倫還是透過一些方式與同學建立了聯繫，例如他曾主動向同學索取 Discord帳號和遊戲 ID，一起在線上玩遊戲，據悉，他最喜歡的遊戲是足球遊戲FIFA。《時人》則引述消息來源指，巴倫是「花花公子」，即使老爸川普覺得他還沒有交女朋友。


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