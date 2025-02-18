凱特王妃曬3子女畫作　網驚嘆：喬治王子是藝術家！

▲凱特王妃的3名子女──喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子非常可愛。（圖／翻攝@princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）長期推動兒童早期發展計畫，昨（17日）透過官方社群媒體分享一組由她和3名子女──喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）分別創作的手繪肖像畫，眾多粉絲大讚喬治很有繪畫天分。

凱特王妃昨在官方Instagram分享她和子女們的創作，6歲的路易王子用紅色、橘色創作，用色大膽鮮明。而9歲的夏綠蒂公主則用藍、綠、紫、黃等顏色，畫出一名女生的畫像。11歲的喬治王子，則用線條描繪出媽媽坐在椅子上的樣子，顯見他對細節的關注。凱特王妃則利用鉛筆，勾勒出一幅路易王子的畫像。

▲喬治王子畫出媽媽凱特王妃坐在椅子上的模樣。（圖／翻攝@princeandprincessofwales IG）

▲夏綠蒂公主創作一名女子的畫像。（圖／翻攝＠princeandprincessofwales IG）

▲路易王子用紅色、橘色創作。（圖／翻攝＠princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃用鉛筆畫出路易王子的模樣。（圖／翻攝＠princeandprincessofwales IG）

貼文曝光後，許多網友大讚喬治很會畫畫，「喬治真的很有才，我11歲無法畫出這麼優雅的肖像」「喬治王子的作品令人驚嘆」「喬治是藝術家」「喬治真有天賦」「喬治遺傳自媽媽，快點說服王妃給我們看看她的素描吧，我們都知道她是個才華洋溢的藝術家。」

事實上，喬治從小展現藝術天賦，例如他2022年耶誕節創作一幅溫馨的馴鹿水彩畫，畫中的馴鹿鼻頭覆蓋白雪，身上停著兩隻橘色小鳥，整體色調優雅溫暖。這幅作品獲得讚賞，許多人認為，喬治的藝術天賦可能遺傳自祖父英王查爾斯三世（King Charles III），因為國王的另一身分是業餘水彩畫藝術家。

▲喬治王子從小就展現藝術天賦。（圖／翻攝＠kingwilliam.and.queencatherine IG）

凱特王妃帶著3個孩子創作，是她所成立皇家基金會兒童早期發展「Shaping Us」計畫的一部分，鼓勵孩童透過創作表達情緒，進而學習與他人互動、探索世界。凱特王妃強調：「與孩子一起畫畫，可以創造連結的時刻，讓彼此專注於對方，同時發揮創意，最重要的是，一起享受滿滿的樂趣！」



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