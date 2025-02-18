快訊／國1重大車禍1男送醫亡　6車撞成一團...驚悚現場曝

記者許權毅、游瓊華／台中報導

國道1號北上167K處、神岡豐原段今日17時20左右發生重大車禍，現場總共6輛車發生碰撞，其中一輛廂型車翻覆，車上2人疑因強大撞擊力道噴飛車外，頭部受到嚴重創傷，鮮血流出。稍早一名年約50歲男性與30歲男性被送醫後，前者宣告不治死亡，後者經搶救後恢復呼吸心跳，加護病房救治，但傷勢仍未脫離險境。

▲國道1號北上167k處今日傍晚發生重大車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



現場照片拍下，其中一輛廂型車側翻，另台白色轎車撞擊後，車頭嚴重受損，橫向撞停於內側車道，其餘車輛均有不同損傷，亦包含一輛小貨車，左前車頭撞損嚴重。國道警方初步回應，現場經確認為6輛車發生碰撞，其中4人受傷，2人傷勢較重，詳細事故經過仍待釐清。

▲▼現場6部車發生連環車禍，受損嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）



現場4名傷者中，年約30歲男性與50歲男性倒臥車道上，當場已經失去生命跡象，被分送豐原醫院與中港澄清醫院，30歲男性頭部受到重創，頭骨破裂，50歲男性到院搶救後，仍傷重不治死亡；現場受傷2名女性，分別年約24歲與57歲，受到輕傷，被送豐原醫院治療。

▲▼現場一名50歲男性送醫不治死亡。（圖／民眾提供）

