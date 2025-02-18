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金門一天傳出5起「雜草火警」！東北季風助攻　警消疲於奔命

記者林名揚／金門報導

金門縣金寧鄉伯玉路一段附近昨（17）日下午17時40分發生一起雜草火災。接獲報案後，消防局迅速派遣金寧分隊3輛各式消防車及7名消防人員前往搶救，義消董明里也聞訊趕赴現場協助救災。經職、義消人員全力搶救，火勢於3分鐘內控制，並於16分鐘左右完成殘火處理，所幸無人員傷亡及財物損失。

▲▼金門雜草火警。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金城與金寧地區一天就傳出5起雜草火警。（圖／記者林名揚翻攝）

救災人員抵達現場時，發現雜草燃燒且鄰近住宅，受東北季風強勁影響，火勢有延燒至鄰近建築物的危險。指揮官立即指揮消防同仁部署水線攻擊火點，迅速壓制火勢並截斷延燒路徑，火勢於短時間內獲得控制，並在16分鐘左右殘火處理完畢。最終燃燒範圍約40平方公尺，所幸未造成任何人員傷亡及財物損失。

消防局第一大隊大隊長董必文提醒，近期天氣乾燥且風勢強勁，火災蔓延風險大幅增加，呼籲民眾務必提高消防安全意識，避免隨意焚燒雜草、廢棄物或丟棄未熄滅的火種，以免火勢蔓延，造成重大損失。此外，本日於金城與金寧地區累計共發生大小雜草火警達5件次，造成救災人員負荷加劇。為確保救災量能充足，請鄉親切勿未經申請任意引火燃燒，以免違反消防法及空氣污染防制法等規定。

▲▼金門雜草火警。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門雜草火警。（圖／記者林名揚翻攝）

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