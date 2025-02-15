全國首場「AI應用規劃師」考證在金門　近百人參加研習營

▲全國首場ipasAI應用規劃師能力考證在金門近百人參加研習營。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為響應行政院的「台灣AI行動計畫」，金門縣工策會與國立金門大學生物科技暨健康產業研究中心規劃了產業AI應用人才培育研習課程，推動金門邁向「智慧城市島嶼」的目標，希望有助於提升金門在地的AI技術能力，也為未來金門的產業轉型與創新奠定了基礎。

此外，經濟部產業發展署的「產業人才能力鑑定系統」於2025年新增「AI應用規劃師(初級)」能力鑑定考試，以滿足產業界對AI專業人才的需求。為此，工策會於2025年2月15、16日在金門大學舉辦「AI應用規劃師(初級)考證輔導考前研習營」，幫助學員累積實務經驗，以協助地區中小企業提升數位轉型能力及建構地方創新產業鏈在人力資源（HR）領域上的新人才，打造蓬勃發展的職場文化潛力。

議員蔡其雍在研習營開訓致詞時提到，去年他與洪申翰立委成功爭取在金門設立iPAS證照考場，順利讓「淨零碳規劃管理師」考試在金門舉辦，大幅提升了學員報考的便利性，並減少了往返台灣的交通與住宿成本。今年，工策會再次促成增設「AI應用規劃師」金門考區，並延續研習營活動，進一步服務金門學員。

蔡其雍強調，AI技術的快速發展使得各產業都希望將AI應用於工作中，以提升效率並創造價值。政府推出的「AI應用規劃師」能力鑑定，正是為了幫助更多人掌握AI技術，成為企業所需的AI人才。這次的研習營特別針對文組及非資訊科系的學員，幫助他們學習資料處理、機器學習、AI應用等關鍵技能，使AI成為各行各業的得力助手。

最後，蔡其雍議員與工策會副總幹事陳長信共同期許所有參與本次研習營的學員們學習順利、考試成功，希望未來金門不僅是國際觀光勝地，更能成為一個產業具備科技競爭力的「智慧城市島嶼」。