工作5年終於加薪「一次調1萬」　網見1關鍵卻搖頭：不能久待

▲原PO提離職之後，公司幫他加薪1萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都期待能夠升職加薪，不過近日就有網友發文透露，他工作了5年，薪水仍停留在35K，一直到他提離職，公司才將他的薪資調整到45K，對此，他就想知道自己該不該繼續待著？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「5年不加薪，突然加薪1萬」為標題發文，提到他剛畢業時，公司就開給他35K的薪水，然而5年過去，他都沒有被加薪，因此他實在忍無可忍，向公司提出離職。不過公司這時，卻直接幫他加薪1萬塊，變成45K，試圖慰留他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO坦言自己心情小激動，要是他真的留下來，之後的薪水就是45K了，如果是大家，會選擇繼續待在這家公司嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「既然你的需求已達到，就繼續待吧，除非你的職位能領更高薪」、「可以留下，一邊找新工作，這樣跟下家公司談薪水可以直接用45,000以上去開」、「可能這個薪水五年內也不太會再加了」。

也有網友指出關鍵，「這種提離職才加薪的公司通常很會壓榨員工，不能久待，建議暫時待著，然後一邊找更好的工作」、「你離職才加1萬，那就代表你本來的價值更高他們也知道，但是就是死都不想給你升」、「如果因為提離職加薪代表你的價值很有空間，公司根本虧待你，建議跳槽」。