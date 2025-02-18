搭捷運最討厭什麼狀況？他點出「1行為」　網爆共鳴：超噁

▲搭捷運時，最討厭別人做什麼事？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多人來說，上班就已經讓人心情很差，但沒想到上了捷運後，還要接連碰到讓人三條線的事！近日就有網友發文透露，她搭捷運時，有4種情況會讓她覺得很討厭，像是靠在捷運中間桿子、沒有先上後下的概念等。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「捷運上討厭的人」為標題發文，提到她搭捷運時，有幾個狀況是讓她很討厭的，首先就是乘客蹺腳時，把腳踩在一旁的椅子；第二，就是整個人靠在車廂中間的桿子上，讓其他人無法扶住；第三，沒有先上後下的概念；第四，一上車就卡在門口。

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貼文曝光後，還有網友補充，「我覺得可以再加一條，感冒不戴口罩」。該則是整串中最熱門的留言，顯然有不少人認同，底下就有人回應，「不戴口罩又一直咳，超噁」、「這種不管在哪裡都超討厭」。

也有網友表示，「隔壁阿伯腳開開的擠到我」、「尖峰時段不把後背包改手提的人」、「我最討厭講話很大聲，小孩鬼吼鬼叫父母不管，還有最近非常反感的外籍移工的香水味」、「不懂先下後上的真的超X北，尤其遇到很多次我排第一個然後在等車上的人下車再進去，結果排我後面的都會一直擠或撞」。話題引發討論。