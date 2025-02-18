日本男師被騙來台灣「領高薪+性招待」　聽3個字急落跑流落街頭

▲高雄市政府警察局鼓山分局。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名30歲日籍男子聲稱在日本東京被一群台灣人搭訕，誆稱來台賣保險一個月能淨賺70萬日圓且包吃包住，日男決定離鄉打拚，8日入境高雄被安排入住市區汽車旅館還接受性招待，直到人蛇喝醉不慎將下一站說溜嘴就是到「柬埔寨」，日男才驚覺可能受騙，9日凌晨狼狽逃離摩鐵，露宿街頭2天挨餓受凍，11日才報警，並於15日離台，檢、警已介入偵辦，希望將人蛇集團揪出。

據了解，這名日籍男子自稱在日本是名老師，2月初在日本東京街頭被一群4、5名台灣人團團包圍遊說，對方佯裝獵頭公司，宣稱來台灣賣保險1個月保底70萬日圓（約合台幣14萬），條件誘人，日男決定姑且一試，用觀光簽證落地高雄專車接送入住某汽車旅館，不但包吃包住，還能上酒店接受性招待，全都由對方買單。

雙方在酒店喝得酩酊大醉，招聘他來台的人蛇卻說溜嘴「過幾天柬埔寨」，日男才驚覺自己遇上詐騙集團，要被當豬仔賣到柬埔寨，9日凌晨2時趁機逃出摩鐵，露宿街頭2天挨餓受凍，蓬頭垢面什麼都沒有，11日21時許，實在是餓得受不了，只能向路人求救，帶他前往苓雅某派出所報案。

據了解，這個人蛇集團成員幾乎不用真名，皆以英文名代稱，聯繫都用社群軟體，且派專人陪同，砸重金、專車接送，被害人在聯絡上日本親友後，請他們匯款協助，已於15日安全返回日本。

全案目前已由警方報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦中，由於事涉台、日雙方，檢、警都十分低調，只強調還在追緝相關嫌犯。