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社會 社會焦點 保障人權

當街擄人大逆轉！弟太囂張哥撂人「酒店抬出」　狂扁硬塞後車廂

記者鄧木卿／台中報導

台中市38歲黃姓男子和異父同母的32歲余姓男子同住，黃男不滿余男「嘴秋」，經常對黃妻、父母出言不遜，多次規勸不聽，兄弟倆昨（7）晚又發生口角，余男回嗆一句「來輸贏」，黃男忍無可忍，今（8）天凌晨帶4名友人前去酒店要強行將余帶回家，過程中，雙方發生拉扯，黃男原本要把弟弟塞進後車廂，後來一頓痛毆後，直接把他丟在路中揚長而去，警方獲報前往，循線逮捕3嫌，全力追捕在逃2人。

▲▼台中一名男子烙人深夜痛毆弟弟，傷重躺臥街頭，警方已逮捕3嫌。（圖／民眾提供）

▲台中黃姓男子（紅衣者）撂人深夜痛毆弟弟，傷重躺臥街頭，警方已逮捕3嫌。（圖／民眾提供）

據了解，黃男和妻子、父母、同母異父的余姓弟弟5人同住，無業的余男行為囂張，經常對家人言語嗆聲，黃男勸阻不聽，隱忍已久，不料，昨晚余男一句「來輸贏」引爆憤怒。

黃男從余男臉書得知，弟弟正在中清路某棟全是酒店的大樓喝酒，於是帶著39歲陳男、29歲劉男等4名友人前往，眾人要將余男強行帶回家，遭余男抵抗，於是將他從酒店大樓抬出來，打算要塞進後車廂不成，眾人痛打一頓，最後丟棄街頭，開車逃逸。

▲▼台中一名男子烙人深夜痛毆弟弟，傷重躺臥街頭，警方已逮捕3嫌。（圖／民眾提供）

▲台中深夜發生當街痛毆事件，白衣男傷重躺臥街頭。（圖／翻自社會事新聞影音）

台中市警局第二分局凌晨1時7分獲報後，迅速派遣優勢警力11網24人趕赴現場，發現余男受傷倒地，神智清醒但語言表達不清，現場已無打架情事，經送醫急救，無生命危險。

警方循線已逮捕黃男等3人，仍全力追緝在逃2嫌，全案依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌調查偵辦。

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