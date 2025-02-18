氣爆11名熱心英雄捨命救人！　台中市長盧秀燕合頒8萬獎金表揚

記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中百貨新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4死37傷，除了警消馳援，第一時間更有多名熱心民眾協助搶命送醫、指揮交通，今(18日)上午9點半市長盧秀燕在市政會議公開表揚11名無名英雄，分發1萬到5千元不等獎金。

▲台中新光三越氣爆，市長盧秀燕公開表揚11位熱心英雄。（圖／記者游瓊華攝，下同）



根據市府提供的表揚名單中，今天共有10人出席表揚，包括彰化基督教醫院急診護理師情侶檔蘇先生、郭小姐，在現場投入緊急救護行動，為傷患施打點滴，並輪流施作CPR；土木結構技師劉先生事發時正在旁邊工地監工，第一時間隨即號召工地人員協助救災，自己上前接手為傷者CPR；巨達消防工程公司員工齊先生正好路過，主動於現場引導民眾順利疏散，並協助引導救災人員、車輛陸續進入搶救，使救援行動得以順利；國道客運退休司機蔡先生主動開車載送澳門2歲女童一家人送醫，將13分鐘車程縮短成4分鐘。

台中市警察局何安分隊義交程先生、局協和分隊義交何小姐、市政分隊義交簡先生、西屯分隊義交陳先生等4人主動前往臺灣大道與惠來路口協助疏散交通管制；文昌派出所警友會警友高先生與父親一同投入救災，協助為傷者沖冷水急救措施及指揮交通。

盧秀燕今天也特地致贈感謝狀與獎金，前5位獲得1萬元、後6位5000元，其中高父因感冒不克前來，由兒子代領。

蘇姓、郭姓護理師表示，爆炸當下他們在6樓，走到1樓時發現外頭一片狼藉，不少民眾倒臥在地，毅然決然前往搶救，因為有黎明分隊的同仁也在現場，有設備可以使用，所以先對澳門阿嬤進行CPR搶救、點滴輸注，交由後送後，轉頭看發現在幾十公尺處還有2名男性，倒臥在地的男性左大腿出血，表示被鋼板砸到，緊急做包紮止血，另名趴地的男性則是因血壓偏低、脈搏微弱，也有上點滴。

▲蘇姓、郭姓彰基護理師當時人正好也在新光三越裡面，氣爆後隨即協助加入搶救。



護理師2人在現場協助約1個半小時後就交手，他們也強調「我相信所有急診室同仁 ，每個人跟我們做的選擇都會一樣，都會義無反顧的幫忙救治，事後想起確實是蠻危險的，但不會後悔當初選擇這麼做。」

▲劉姓土木技師呼籲，大家都可以學習CPR技能，自救也能救人。



劉姓技師謙虛說，當時他正在旁邊工地監工，當下先請工人們協助清理車道的大型散落物，好讓救護車進入搶救，他只是協助接手CPR而已，他也呼籲，大家可以學習CPR這種基本技術，有機會都可以自救救人。

▲4名協助指揮的4名義交中，有2人帶傷支援。



協助指揮的4名義交，其中2人在爆炸後也受到波及，分別受有腳挫傷、背部受傷，但他們當下想說身體還能動，沒想太多就趕快幫忙指揮交通了，其他2位同仁也趕到現場幫忙。開車行駛在外車道的齊姓員工在目睹爆炸後，第一反應覺得恐怕是重大工安意外，不能一走了之，立刻掉頭回去幫忙，後來跟義交同仁一起車流管控 ，避免大塞車。

▲目睹氣爆的齊先生當下也立刻開車掉頭，協助指揮交通避免塞車。