蘋果春季發表會來了！iPhone SE 4 等更多新品將亮相

▲蘋果執行長庫克宣布將在2/19舉辦發表會。(圖/達志影像/美聯社)



記者楊庭蒝/綜合報導

2 月 14 日情人節當天,蘋果 CEO 提姆・庫克(Tim Cook)透過 X(原 Twitter)正式宣布,2025 年首場春季發表會將於 2 月 19 日舉行(台灣時間 2 月 20 日)。這場發表會備受期待,根據目前消息,主角很可能是全新 iPhone SE 4,同時還有其他新品亮相。

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu