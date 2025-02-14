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蘋果春季發表會來了！iPhone SE 4 等更多新品將亮相

▲▼Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果執行長庫克宣布將在2／19舉辦發表會。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

2 月 14 日情人節當天，蘋果 CEO 提姆・庫克（Tim Cook）透過 X（原 Twitter）正式宣布，2025 年首場春季發表會將於 2 月 19 日舉行（台灣時間 2 月 20 日）。這場發表會備受期待，根據目前消息，主角很可能是全新 iPhone SE 4，同時還有其他新品亮相。

從蘋果的邀請函來看，庫克在貼文中提到「家族新成員」，並搭配動態銀色液態 Apple Logo，暗示 iPhone SE 4 將迎來大幅革新。根據外界推測，這款新機將採用與 iPhone 14 相似的設計，帶來以下升級：

●　6.1 吋 OLED 瀏海全螢幕設計，捨棄傳統 Touch ID Home 鍵，改為 Face ID 臉部解鎖。

●　搭載 A18 晶片，搭配 8GB RAM，效能更強勁。

●　支援 Apple Intelligence，帶來更智慧化的使用體驗。

●　配備 USB-C 連接埠，符合最新充電與傳輸標準。

●　搭載 48MP 單鏡頭，大幅提升拍照品質。

●　首次內建蘋果自研 5G 行動數據晶片，增強連線穩定性。

這次的 iPhone SE 4，將是 SE 系列首次採用 Face ID 並捨棄 Home 鍵，讓螢幕佔比提升至新高度，但這樣的改動能否獲得 SE 系列愛用者的接受，仍值得觀察。此外，根據市場傳聞，iPhone SE 4 的價格可能略有調漲，使其定位更貼近 Google 和三星的入門級智慧型手機。

除了 iPhone SE 4，這次蘋果春季發表會還可能帶來多款新產品，目前傳聞包括：

●　M4 版 MacBook Air：有望成為首款搭載 M4 晶片的蘋果筆電。

●　M3 版 iPad Air：升級至 M3 晶片，提升效能與續航力。

●　第 11 代入門款 iPad：主打親民價格與更大眾化的使用需求。

此外，市場也猜測蘋果可能會推出全新 AirTag、智慧家庭配件，甚至是新一代 HomePod，庫克發表的影片中的銀色 Logo 風格也讓人聯想到 HomePod 的設計，不過這些產品是否會同步亮相，仍待發表會正式揭曉。

值得注意的是，庫克的 X 貼文看起來較像是預告，而非正式活動邀請函。因此，這次春季發表會的形式仍不明朗，蘋果可能選擇透過 Apple Newsroom 發布新聞稿，或像去年 10 月宣布 M4 晶片 iMac 時，直接透過 YouTube 影片發表新品。

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