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涵碧樓推賞櫻之旅住房專案　力麗溫德姆酒店邀台荷音樂家合鳴

▲日月潭涵碧樓推出賞櫻住房專案。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

▲日月潭涵碧樓推出賞櫻住房專案。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭櫻花季活動持續進行中，日月潭涵碧樓特別推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，讓賓客可漫步在春意盎然的涵碧步道中，感受櫻瓣落下的美麗時光。

涵碧樓指出，本專案住客可任選涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳等3大餐廳，享用主廚精心設計的中式、西式或日式特製櫻花晚間套餐，並品嚐活力健康早餐，還能參加一系列精彩活動：晚間可參加春日星空與清晨的步道導覽，由星空老師細說日月潭春夜星空之美，並在專業導覽員帶領下漫步涵碧步道，細說日月潭的歷史與文化故事。

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▲日月潭櫻花季進行中，涵碧樓推出賞櫻住房專案，力麗溫德姆酒店也推出抽獎活動。（圖／日月潭涵碧樓提供、翻攝「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 Wyndham Sun Moon Lake」臉書粉專）

▲日月潭櫻花季進行中，涵碧樓推出賞櫻住房專案，力麗溫德姆酒店也推出抽獎活動。（圖／日月潭涵碧樓提供、翻攝「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 Wyndham Sun Moon Lake」臉書粉專）

▲日月潭櫻花季進行中，涵碧樓推出賞櫻住房專案，力麗溫德姆酒店也推出抽獎活動。（圖／日月潭涵碧樓提供、翻攝「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 Wyndham Sun Moon Lake」臉書粉專）

此外，手作泡澡球DIY體驗讓住客以涵碧樓SPA特調精油，親手製作「涵碧香泡澡球」帶回家；在攝影導覽中，住客可隨鏡頭，捕捉由國際知名酒店設計大師 Kerry Hill為涵碧樓精心打造的「一步一景」，將獨特風光和記憶帶回家珍藏，本次專案推出多種二天一夜住房組合，專案期間即日起至3月31日，可於官方線上訂房，預訂專線049-285 6888。

▲「荷你·漫遊日月」音樂會將於3月9日在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店登場。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

▲「荷你·漫遊日月」音樂會將於3月9日在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店登場。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供，下同）

位於伊達邵的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店也將於3月9日，舉辦「荷你·漫遊日月」音樂會，特邀荷蘭新銳豎琴家尤斯特·威勒姆澤（Joost Willemze）與旅居荷蘭的台灣大提琴家林聖宭（Sheng-Chiun Lin）聯手演出，不僅是台灣巡演的壓軸，更融合台灣與荷蘭民謠，讓音符在日月潭的湖光山色間流轉，帶領聽眾感受跨文化的音樂對話。

▲「荷你·漫遊日月」音樂會將於3月9日在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店登場。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

力麗溫德姆酒店指出，本次音樂會將於當天下午5點開始，賓客在飯店宴會廳欣賞大提琴與豎琴的和諧共鳴後，更可與音樂家近距離交流，頂級晚宴隨即展開，提供特色料理「乾坤獅頭鵝」搭配精選紅白酒；飯店也推出「荷你·漫遊世界 一泊二食•餐酒饗宴」專案，雙人房包含溫泉住宿、豪華晚宴及翌日自助早餐，亦可選擇單獨參與「乾坤獅頭鵝餐酒音樂饗宴」，另有「金牌乾坤獅頭鵝宴 一泊二食專案」。

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