「大台北怪聲」來自古亭國中！校方證實警報誤響：跟平常不一樣

▲台北17日凌晨4點多驚傳「怪異巨響」，經查證是古亭國中警報器異常。（圖／網友授權提供）

記者林育綾／台北報導

台北市今（17）日凌晨4點多傳出「詭異夜吼」，不少網友表示都有聽見，後續經查證是古亭國中警報器誤響，目前正進行檢修。校方表示，由於感應異常，聲音確實「不規則、跟平常不一樣」，但平時的警報器更大聲，此次誤響的影響範圍到附近托兒所一帶，對於網路影片為何像是「半個大台北都能聽見」，校方也表示不清楚。

一名網友在Threads上分享影片，夜景中可聽見不尋常鳴叫聲，PO文表示「這是什麼聲音？大聲到半個台北市都聽得到」，引發許多網友討論。有人表示自己住在中正區、中山區都沒聽到，但也有大直區民眾說有聽見；還有中和區網友說自己「被嚇醒」、「就是這個聲音」，甚至有汐止、桃園的民眾說有聽見。

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不過稍早警消證實，這異常聲音來源是古亭國中的警報器誤響。古亭國中也向《ETtoday新聞雲》說明，經過查證發現，是校園警報器感應異常；但原先的消防警報更大聲，這次的誤響的聲音是不規則，確實跟平常不一樣，但沒有平常大聲，影響範圍大約到附近的托兒所。至於網路流傳的影片為何聲響那麼大？校方人員表示「不清楚」。

古亭國中表示，此次警報器應是短暫的異常誤報，消防單位也派員檢修當中，而校方負責的相關人員也正與教育局會議討論中，避免再度發生影響民眾。

網友看了影片也紛紛疑惑「學校警報器的音量，會大到這種程度嗎？」還有網友問ChatGPT得到分析，「這類『鬼吼』影片的聲音可能來自AI合成、後製剪輯、自然環境聲音或刻意製造的恐怖話題。」