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獨／《雅量》作家之子爆婚變！妻控施暴+吸毒　他不忍展開反擊

▲▼旅遊,旅行,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲《雅量》作者宋晶宜之子爆婚變，未來不排除對簿公堂。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者黃宥寧／台北報導

求學時代廣為傳誦的國文課文《雅量》，提倡包容與尊重，然而，如今這份理念卻與其作者宋晶宜的家族現況形成鮮明對比！宋晶宜媳婦指控，丈夫婚內施暴、吸毒。然而，男方則駁斥所有指控，並主動驗毒證明清白。目前，雙方尚未正式離婚，並在各項問題各執一詞，這場婚姻糾紛恐將進一步延燒至法庭對決。

雙方婚姻破裂的關鍵原因，在於女方被指頻繁與友人聚會、飲酒至深夜未歸，影響家人正常作息。丈夫曾多次溝通，但女方始終不願改善，因此決定簽署離婚協議，並進行相關約定，但女方事後反悔，不僅未履行協議，還對外指控男方婚內施暴、吸毒，雙方對立加劇。

宋晶宜兒子透過律師黃柏榮指出，2人原於去年9月簽署離婚協議，並應搬離男方住所，但女方事後不僅未履行相關協議，還透過律師索討40萬美元，並揚言赴美提告，甚至多次傳訊息恐嚇，內容包括：「我不會在台灣和你糾纏，請你準備好美國的刑事律師」、「之後美國與中國的法院都會聯絡你們，關於私自綁架相關人」等語，讓男方與其家人長期處於壓力之下。

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲知名作家宋晶宜兒子爆出婚變。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

此外，女方曾在男方不知情的情況下，企圖將相關帶走，他上前制止時，對方當場摔擲物品，甚至報警並指控離婚協議書是遭脅迫簽署，企圖在家人面前塑造男方負面形象。

針對徐女對外指控他婚內家暴與吸毒，劉男已主動前往北市醫事檢驗所驗毒，結果顯示K他命、安非他命、搖頭丸、嗎啡、古柯鹼、大麻等毒品皆為陰性，並透過律師強調：「這些指控完全不實，警方搜索後也未發現任何違禁物品，純屬惡意抹黑。」

由於長期遭受精神騷擾，劉男現已暫時搬離原住處。他指出，該住處為其母親名下房產，但女方拒絕搬離，長期霸佔住所，影響他與家人的日常作息，為此他正式向法院聲請保護令，要求對方不得實施任何精神或肢體不法行為，不得騷擾、接觸、跟蹤或非必要聯絡，並應限期遷出住家。

最後，劉男透過律師強調，這段時間心力交瘁，而且時常收到女方精神騷擾，又或者是說要對其提告、亂爆料，亦構成保護令的聲請事由，也對自己精神有很大的壓力，未來會尋求法律救濟，雙方關於離婚等事項已進入司法程序。

這場婚變風波已從單純的離婚官司延燒至法律攻防戰，雙方指控與反指控交鋒不斷，最終如何落幕，將由司法程序決定，而曾透過文章提倡包容與理解的《雅量》，如今卻映照出這場離婚風暴的對立與撕裂，令人不勝唏噓。

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