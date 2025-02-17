女台88被撞噴瞬間曝！一秒消失畫面中　遭對向多車輾過「斷3截」亡

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

台88快速道路昨(16日)深夜10時許發生恐怖死亡車禍！54歲張姓婦人追撞前方轎車，不料在她下車準備擺放交通錐時，遭到後方39歲李姓男子撞飛，整個人噴飛對向車道後，又遭到多車輾過，當場身首異處慘死，而張婦車內的行車紀錄器也錄下整個事發經過。





▲台88快速道路死亡車禍，張姓婦人遭撞噴飛對向車道，又遭多車輾過慘死。（圖／民眾提供）

透過畫面可以看到，當時張婦開車行駛在內側車道，卻不慎追撞前方轎車，兩車停下後，張婦便下車查看，並準備到後方擺放交通錐，不料此時李男駕駛的黑色轎車卻突然高速駛來，當場將張婦撞噴，而猛烈撞擊力道，黑車還因此彈跳了一下，隨後又向前衝了數公尺，整個畫面相當驚悚。

據目擊者表示，他當時行駛在對向車道，見到張婦倒臥車道上時，他即時閃過，隨後便立即將車停放路旁，並撥打110通報，但當時其他車輛速度相當快，他還來不及反應，張婦就被陸續輾過，等他回過神後，張婦已「斷成三截」，頭也不知去向，嚇得他不知所措，只能緊急擺放交通錐後，揮手示意來車放慢車速，不要再輾過。

據了解，今有3名對向車道駕駛「感覺自己有輾到」，因此趕往警察局說明，而至於詳細的事發原因，仍待進一步調查釐清。