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台灣資安大聯盟見鄭麗君　呼籲國會：資安預算列優先考量

▲▼台灣資安大聯盟拜會行政院副院長鄭麗君。（圖／台灣資安大聯盟提供）

▲台灣資安大聯盟拜會行政院副院長鄭麗君。（圖／台灣資安大聯盟提供）

記者陶本和／台北報導

為強化台灣資安產業競爭力，台灣資安大聯盟宣布推動「資安產業行動計畫 2.0」，目標打造台灣為亞太資安研發與創新樞紐。日前，台灣資安大聯盟代表團拜會行政院副院長鄭麗君，並在民進黨立委林楚茵協同下，向政府提出產業發展建言；同時，他們也呼籲，資安相關預算應被列為優先考量，避免因政治因素影響國家安全發展，並期待立法院能夠早日凝聚共識，讓真正對台灣有助益的預算順利通過

鄭麗君在會中表示，資安是國家安全與產業發展的關鍵，政府將持續優化政策環境，推動台灣成為亞太資安產業重鎮。她也認同台灣資安大聯盟提出的「邁向全球智慧時代資安產業領導國」願景。

鄭麗君強調，大聯盟的發展目標與國家資安戰略方向一致，政府將積極支持相關政策與產業資源的整合，確保台灣在國際市場的領導地位。

林楚茵則表示，數位經濟發展伴隨資安風險，國家必須強化資安政策。她承諾將在立法院推動相關法案與預算支持，協助產業建構更完善的資安發展環境，確保台灣資安企業在全球市場占有一席之地。

台灣資安大聯盟理事長涂睿珅表示，台灣資安產業技術實力雄厚，但要在全球市場立足，除了技術創新，更需政策支持與產業合作。他們將積極推動產業政策優化，推動資安企業國際化，強化台灣在全球供應鏈的戰略地位。

有關「資安產業行動計畫2.0」，資安大聯盟表示，將推動新資安典範移轉，導入零信任 2.0架構、強化軟體供應鏈安全，培育 AI 資安技術，提升數位安全韌性。另外，也發展高質化專屬資安方案，聚焦半導體、軍工、太空、AI基礎設施等產業，推動產品資安融合，提升全球競爭力。

資安大聯盟指出，也會聚焦在擴大產業生態系多樣性，成立「台灣資安海外拓展專案工作組（TF）」，促成國際合作，加速資安產品出口；同時，也確保次世代資安競爭力，推動資安創新聚落，鼓勵創投基金投資資安新創，加強資安人才培育，確保台灣技術領先。

不過，由於目前政府總預算在國會面臨挑戰，資安大聯盟表示，資安不僅是企業的防線，更是國家安全、關鍵基礎設施與民生經濟的核心支柱。隨著全球資安威脅日益升高，台灣需穩定且長期的政府支持與資源挹注，以確保資安產業持續發展，並建立更堅韌的資安防禦體系，守護國家數位安全。

因此，台灣資安大聯盟呼籲，資安相關預算應被列為優先考量，避免因政治因素影響國家安全發展，並期待立法院能夠早日凝聚共識，讓真正對台灣有助益的預算順利通過。他們強調，唯有公私協力，才能提升台灣在全球數位經濟的競爭力，一同為台灣資安產業努力，打造更安全、繁榮的數位未來。

▼台灣資安大聯盟拜會行政院副院長鄭麗君。（圖／台灣資安大聯盟提供）

▲▼台灣資安大聯盟拜會行政院副院長鄭麗君。（圖／台灣資安大聯盟提供）

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