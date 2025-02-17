「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

記者黃稜涵／綜合報導

外表看起來花心的人，被女生認為是渣男的機率偏高，但有些男生只是看起來很花心，實際上卻很專情，《搜狐網》整理出「表面花心、內心專情」的TOP4星座男，快看看妳的曖昧對象有沒有上榜！

▲妳的曖昧對象看起來很花心嗎，快看看他有沒有上榜。（示意圖／翻攝自pixabay）



牡羊男

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如果妳遇到一個牡羊座男生，剛開始可能會覺得他活潑、果斷，總是追求新的刺激和冒險，但越認識之後，妳會發現他其實是感情專一的人。今年牡羊男將經歷一個重要的感情轉折，一直以來，他們內心渴望真摯的愛情，今年可能會遇到一個特別的人，讓他們開始認真對待感情，儘管在表達愛意時，牡羊男可能顯得直接甚至帶點霸道，但這正是他們愛的表現。

雙子男



雙子座男生看似風流倜儻，總是在不同女生之間遊走，似乎充滿了難以抗拒的魅力，但實際上，他們對感情非常敏感，內心深處渴望一段穩定而深刻的關係，今年雙子男會強烈感受到來自內心的召喚，開始意識到自己真正需要的是一個能夠理解並支持他的人，他們今年會放下過去的輕浮與不羈，開始追求更加穩定的情感生活，儘管他們表面上依然看起來很花心，但在關鍵時刻，雙子男會展現出罕見的專一，勇敢追求屬於自己的真愛。

天秤男



天秤座男生是典型的社交達人，外表迷人、擅長應對各種社交場合，他們在戀愛中可能顯得游刃有餘，似乎與許多人都保持著曖昧關係，但實際上，他們對感情的渴望卻是深刻而真實的，今年是他們重新審視愛情的一年，他們將開始意識到，表面上的追求無法滿足內心真正的需求，傾向於建立深層的關係，他們將更加重視情感的質量，而非數量，並努力成為一個專一且可靠的伴侶。

射手男



常常被說是花心男的「射手座」男生以樂觀、自由的個性著稱，剛認識他們時，可能會覺得他們對愛情隨性且不拘小節，甚至顯得有些花心，好像總在追逐下一個刺激，但這只是他們外表的輕盈，內心卻深藏著對真愛的渴望，這份渴望是持久且深刻的，今年他們想要勇敢邁入一段深刻的長期承諾，期待出現喜歡的女孩，讓他們放下過去的隨性，選擇穩定下來，他們會全心全意去做一個值得依靠的伴侶。