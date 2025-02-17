孫生20字吐心聲！媽喊兒子「很純潔」：法官要明察秋毫　網怒洗版

▲孫生發限時動態吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「反骨男孩」成員孫生去年拍攝影片時，涉嫌性騷擾女性被起訴，一審被判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。事件引發關注，事後孫生就透過限時動態吐露心聲，而他先前發布的影片底下，也被大票網友灌爆，「法官看到這人毫無悔意可不可以從重量刑啊」、「性騷擾還在辯」。

孫生因性騷案，一審被判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。隨著越來越多罵聲出現，孫生就透過限時動態表示，「我以前都讓世界理解我，但其實是我要理解世界」。

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此外，孫生也拉媽媽一起拍影片，11日回應了摸屁股風波。媽媽替兒子講話，「其實你們不了解我的兒子，我的兒子是很乖、很純潔，他也一直很努力、很上進的，往這個演藝圈發展，所以法官大人，你要明察秋毫啊」。

孫生自己也說，他打屁股就像是打招呼一樣，然後他也不在意別人抓他的生殖器。如果讓人覺得是性騷擾，他很抱歉，但他沒有那個意思。

如今，影片底下也有不少網友開噴，「解釋方面問題沒邏輯，你要不要聽聽看你在說什麼」、「法官看看這個人，根本沒有悔意」、「我有打她屁股，但是我沒有性騷擾她的意思。還講自己太美式了」、「拜託廠商不要再給他們工商了，毫無悔意」、「你再發限動繼續屁話啊」、「拉媽媽出來墊背幹嘛啦」。