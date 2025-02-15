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嫌托嬰中心太吵！男抓狂殺蟲劑狂噴報復　法院判拘役10天

▲▼噴霧,噴灑,防蚊,殺蟲,化妝水。（圖／翻攝自pixabay）

▲鄰居反目成仇！基隆男噴殺蟲劑驅趕托嬰中心女主任，法院判拘役10天緩刑2年。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆王姓男子不滿附近托嬰中心職員頻繁開關陽台門太大聲，產生噪音影響生活，竟持殺蟲劑朝在陽台整理物品的女主任方向噴灑，女主任擔憂健康受影響，感到畏懼並報警提告。法院認定王男行為構成強制罪，判處拘役10天，得易科罰金，每日折算1000元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書指出，王男住處陽台與某托嬰中心後陽台相鄰。2023年11月6日上午9時16分，王男因長期不滿托嬰中心職員開關陽台門的聲響，趁女主任在陽台整理物品時，手持殺蟲劑朝其方向噴灑。女主任擔心殺蟲劑影響健康，立即躲入室內。

女主任證稱，托嬰中心陽台是放置垃圾桶及清潔用具的場所，職員需經常進出使用。當天她正在陽台工作，突然聞到殺蟲劑氣味，感到不適而迅速進入室內。她表示，這並非王男首次噴灑殺蟲劑，且王男曾在大樓張貼紙條表達不滿，讓她感到害怕，擔心園內員工及幼兒安全，因此決定報警處理。

王男則辯稱，托嬰中心頻繁開關陽台門造成噪音干擾，噴灑殺蟲劑是為了驅趕蚊蟲，並希望減少托嬰中心人員在陽台的活動時間。他強調曾張貼告示要求改善，但未獲回應。

法官審理時，依據現場照片及監視器畫面確認，王男確實手持紅色罐裝殺蟲劑，朝托嬰中心陽台方向噴灑。法官認為，王男行為具有針對性，對女主任身體健康構成威脅，導致其心生畏懼而無法正常使用陽台，已達到妨害他人行使權利的程度，因此依強制罪判處拘役10天，可易科罰金，每日1千元折算，並給予緩刑2年。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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