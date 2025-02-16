在海外持續為民主發聲　8流亡來台港人宣布參加香港議會選舉

▲8名流亡台灣的香港人昨15日舉行記者會宣布參選。（圖／路透）

文／中央社

海外港人本月4日啟動香港議會選舉，8名流亡台灣的香港人昨15日舉行記者會宣布參選。由於參選而身分曝光，他們坦言未來勢必將承受法律跟安全風險，但為持續在海外為香港民主發聲，仍決定挺身而出。

海外港人於4日啟動香港議會選舉，試圖在國際舞台上建立象徵性的自治議會，並實現2019年「反送中」運動中關於落實雙普選的核心訴求。提名期為期1個多月，預計於3月30日開放投票。

據《美國之音》報導，8名流亡台灣的香港人昨15日共同召開記者會宣布參選表示，雖然身分曝光後未來勢必需承受難以預期的法律跟安全風險，但為了持續在海外為香港民主發聲，還是決定挺身而出。

議員參選人吳文君坦言，自2020年輾轉逃離香港以來，這是她第一次以真實姓名公開發言，「這一刻我也很恐懼，但我覺得恐懼不是逃避的理由」；另一名參選人林千淦前兩個月才離開香港來到台灣，他說很多海外港人都想回家，但「香港人要團結，找回自己的民主，而非讓中共在背後操控香港人」。

報導提到，這幾名宣布參選的港人也發表了競選政見。2019年流亡台灣的施樂賢說，希望籌措資源，協助更多剛剛離開香港、仍在為生存掙扎的香港人；另一名參選人侯中宇則希望能成立一支海外的武裝力量以保護香港人。參選港人都強調，最優先的共識是要爭取香港民主化。

對於參選之後很可能遭到港府依「國安法」追訴、甚至面臨更難以預期的政治及安全風險，參選人之一的姜嘉偉表示「豁出去了」。 27歲的吳文君表示，2019年她曾遭誘捕並經歷了長達半年的軟禁和思想改造，現在重獲自由，但從新聞中看到更多香港異議人士相繼被捕，體制內也不再有人能為他們發聲，因此她只能選擇放下恐懼。

她說，如果今天不站出來，「那還有誰會去講香港民主人權」「（民主派初選）47個人都被捕了，我想到他們很恐懼的時候，就會覺得我的恐懼微不足道，不可以去逃避，要為香港人去爭回公義、討人權」。

旅居台灣的香港藝術家黃國才坦言，由於港版「國安法」和「基本法23條」均賦予港府追究港人在境外行為的權力，因此許多香港人就算逃到國外也會害怕遭到港府「跨境鎮壓」，這樣的組織希望廣泛爭取港人支持，確實有相當難度。此外，多數人都還有家人留在香港，因此即便投票所使用的手機程式已經盡可能做到保密，仍不免擔憂身分曝光，會遭中共報復。

不過，黃國才強調，港人的沉默並不代表遺忘或徹底失去鬥志，以台灣的民主化進程為例，有許多台獨人士也是流亡海外，發展組織多年，才終於熬到政治氛圍改變的契機，因此長遠來看，他仍支持香港議會。