再見了吉伊！高雄冬日遊樂園今閉幕　3小可愛最後合體17號碼頭

▲再見了吉伊！吉伊卡哇3隻小可愛今日將合體說再見。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄燈會邀請到日本超人氣IP吉伊卡哇3隻小可愛進駐愛河灣，迄今創下超過500萬人氣到訪，今(16日)下午3點30分冬日遊樂園將閉幕，吉伊、小八將游回17號碼頭和烏薩奇合體，吉粉一定要把握3隻主角最後同框的可愛畫面。

「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」開幕迄今創下超過500萬參觀人潮，這次展出的吉伊卡哇、小八貓及兔兔烏薩奇，分別在珊瑚礁群旁、音浪塔前海面以及碼頭樂園，橫跨海上、陸域及鹽埕、苓雅兩個行政區域，讓民眾從各種視角都能欣賞3隻小可愛與愛河灣的優美景緻。

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此外，沿岸有「吉伊卡哇」快閃店及許多文創手作攤位、美食市集、街頭藝人演唱等表演，民眾可以從愛河灣西岸一路逛到東岸，邊吃邊逛、一次集滿與「吉伊卡哇」3隻小可愛的合影。

▲吉伊卡哇閉幕遊港路線。（圖／高雄市觀光局提供 ）

閉幕開場表演於下午3點開始，高雄市管樂團將於珊瑚礁群演奏卡通動漫組曲；吉伊卡哇3點30分出發與音浪塔的小八貓會合，將一起行經鯨魚堤岸，最後再回到17號碼頭與兔兔會合；碼頭區則安排高雄鹽光幼兒園進行舞蹈表演，民眾可以帶著自己收藏的玩偶，2月16日下午來與「吉伊卡哇」3隻小可愛拍照留念。

▲▼2025高雄冬日遊樂園創下超過500萬人次到訪。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局長高閔琳指出，「吉伊卡哇」首次於2025高雄燈會以大型立體化氣膜，搭配浮台建構，從吉伊卡哇和小八貓開幕進港、到2月9日的吉伊卡哇遊港活動，創下連續2年海上動態展演的世界紀錄。活動最終章的「吉伊卡哇」閉幕活動，更是今年燈會的第3度動態遊港展演，喜愛「吉伊卡哇」的民眾，千萬別錯過3隻小可愛最後同框合體的難得畫面。