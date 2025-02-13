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巨乳正妹IQ138！要求「約會前測智商」後悔了　哭：錯過白馬王子

▲▼ 正妹IQ138！要求約會前「測智商」。（圖／candicekloss）

▲坎迪斯是門薩會員，智商高達138。（圖／candicekloss，下同）

記者王佩翊／編譯

美國紐約一名24歲色情網美不但擁有魔鬼般的身材，同時也有138的高智商，而她更是門薩會員。她3年前大動作宣布，自己的理想伴侶應該要與她智商相當，因此嚴格要求所有追求者在初次約會前進行智力測驗。如今她卻後悔了，更直言自己因此錯過了「白馬王子」，因為這項無謂的堅持害她找不到真愛。

根據《每日郵報》，24歲的坎迪斯·克勞斯（Candice Kloss）來自紐約，她在Instagram上擁有32萬名粉絲，每個月更能透過色情平台OnlyFans賺取超過5萬8千美元（約新台幣190萬元）。然而除了外表外，坎迪斯也因為她的高智商在網路上爆紅，她同時也是國際高智商組織門薩的成員

坎迪斯3年前宣布，自己對理想伴侶的標準是要與她擁有「同樣水準的智慧」，因此所有的追求者在第一次約會前都需要進行智力測驗，以確保約會對象的智商達到她的標準。

坎迪斯持續使用這項標準來篩選約會對象，沒想到卻發現效果不如預期，最終決定放棄這個標準。

坎迪斯坦言，「要求約會對象接受智力測驗，現在想來完全是不合理的，我真的很後悔。」而她也意識到，自己可能早就在不經意間錯過了白馬王子。

取消智力測驗的門檻後，她開始與不同背景的人接觸，視野也變得更開闊，戀愛過程變得更加輕鬆、有趣。她說，「當我不再這麼狹隘後，反而發現有些人雖然不太熟悉商業或政治，但卻對其他領域有深入的見解，這讓我很驚喜。」

除了因為戀愛觀念改變，坎迪斯坦承，自己放棄要求約會對象接受智力測驗的另一個原因是「不想再隨身攜帶一大堆厚重的測驗紙」。

儘管目前她尚未找到理想的伴侶，但對未來仍然抱持樂觀態度。她承認，至今沒有找到適合的另一半，是因為自己「有點難伺候」。她透露，以前約會時，只要對方發音錯誤，她就會立刻糾正，讓對方很沒面子。她強調，「我不是想賣弄聰明，只是希望對方能學到正確的知識，但這樣往往會讓場面變尷尬。」

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