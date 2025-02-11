在救護車上「看見愛情」　他緊牽70歲老伴、輕撫毛帽！對話超可愛

▲林二狗覺得在救護車上最容易看見愛情最單純的模樣。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「他們沒有甜言蜜語，只有歲月累積下來的默契，以及時刻關注彼此的眼神。」消防員林二狗時常在社群分享工作上碰到的事情，日前他便發文透露，他在救護車上，看見愛情最單純的模樣，一對70幾歲老夫妻的對話，讓他感受到幸福。貼文曝光後，引起討論。

林二狗在Threads上發文表示，如果有人問他，哪裡最容易看見愛情最單純的模樣？他的答案是「救護車上」。之前某一趟任務，載的是70多歲的老夫老妻，當時老伯伯一手緊緊牽著婆婆，另一手則輕輕整理婆婆的毛帽，然後偶爾拉一拉被子，就怕老伴冷到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婆婆說，「我覺得好累好累。」伯伯則安慰「等下看到醫生就會好起來。」接著伯伯又說「我晚點要買鹽酥雞。」婆婆則回「好，要一點點辣。」這段對話看似平凡，卻格外溫暖。

林二狗說，他當下雖心想「等等，生病吃炸物好像不太好？」但同時又感受到夫妻倆的好感情，「他們沒有甜言蜜語，只有歲月累積下來的默契，以及時刻關注彼此的眼神。」而此刻，救護車的鳴笛聲彷彿靜止了，「願大家都有著執子之手與子偕老的幸福」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「滿溢出來的愛，充斥在他們的各種互動日常裡」、「鹹酥雞之愛，好可愛」、「讓人心頭一暖的可愛老夫妻」、「好浪漫，老了有個老伴相伴相陪，一起健康生活足矣，好感動」、「突然感動得很想流眼淚，婆婆永遠是伯伯心中的一位小公主」。

本文經「林二狗Two Dog」授權引用