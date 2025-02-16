微信測試接入DeepSeek　AI搜索可使用「深度思考」功能

▲微信。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

微信近日已為搜索功能接入DeepSeek-R1模型，正處於小範圍灰度測試中。對此，騰訊16日證實，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。

根據《澎湃新聞》報導，部分用戶可在微信搜索框中點擊「AI搜索」，並選擇「深度思考」模式，便可獲得由R1模型經過長思考提供的更全面的回答。若用戶未顯示該入口，說明暫未覆蓋到帳號，請耐心等待後續開放。

騰訊方面表示，騰訊多個產品正在探索接入DeepSeek，如騰訊雲AI代碼助手、騰訊元寶等，為用戶提供更豐富的體驗和服務。

微信的功能介紹頁面顯示，本產品涉及對DeepSeek開源大模型的提供與使用。DeepSeek系列開源大模型由深度求索（DeepSeek）公司提供，特此鳴謝深度求索公司與DeepSeek開源社區對大模型開源及相關研究的貢獻。

業內人士認為，微信此次接入DeepSeek，更大的願景在於AI搜索，通過微信AI搜索，可以整合公眾號文章、視頻號、小程序服務、朋友圈、網頁等內容，以往的公眾號歷史文章、視頻號長短視頻等內容創作，都可能因AI推薦被重新發現，對於騰訊而言，這無疑將進一步提升平台內部的生態效率。

▼Deepseek。（圖／路透）

