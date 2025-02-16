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婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘反應曝光！被迫「3人合影」神展開

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公）

▲婚宴撞場「河北彩伽見面會」 。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

有網友貼出「婚宴告示牌」，卻驚奇撞場女優河北彩伽的見面會，引發千人驚呼「結果男客人全部跑錯場」、「第一次進場就找不到新郎了」。有趣的是，真的釣出新人曝當天真實反應，婚攝幫忙「3人合照」，新娘解釋滿足一下老公沒關係，因為只是跟河北彩伽的人形立牌合照。

一名網友在臉書《爆廢公社》上傳一張喜宴會館的告示牌，同樣16樓有兩個場地，一邊是「吳&張」新人的喜宴；另一邊則是女優河北彩伽的見面會。

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難得一見的撞場巧合，原PO也想像著新人爆笑對話，新娘問道「隔壁好熱鬧喔？你知道是什麼活動嗎？」新郎的求生欲馬上就顯現出來，回應「我不知道！我絕對不知道！」

文章曝光後，引來千人朝聖笑虧，「第一次看到婚宴全部都是女賓客，沒半個男生」、「結果男客人全部跑錯場」、「第一次進場就找不到新郎了」、「整場男士不會只剩新郎在現場吧」、「伴郎沒一個在」、「本來要包6000元，後來決定抽走5000元購買隔壁的入場券」、「可否請女優來坐前女友桌」、「紅包拿去見面會抽握手抱抱好了」。

結局神展開，新人本尊也現身留言串中，男方回應「我是新人！但我沒看到彩伽本人」；就連婚宴攝影師也笑回，「身為男人哪有什麼不知道的，我們不但知道，而且還帶新娘一起去跟河北老師合照」。

而新娘哭笑不得直呼，「新娘我被迫...到對面滿足男人的心願」，接著解釋「沒事啦，人形立牌而已」，滿足一下老公沒關係。

▼婚攝幫「3人合照」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公）

▼ 河北彩伽麻將桌代言見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 河北彩伽麻將桌代言見面會。（圖／記者黃克翔攝）

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