AV女優「12小時千人斬」影片遭下架！　理由曝光

▲英國AV女優邦妮宣稱達成千人斬，但影片卻被付費成人平台OnlyFans禁播下架。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）宣稱在12小時完成「千人斬」，在12小時內與1057名男性進行馬拉松式性愛，引發話題。只不過如今她的影片遭到付費成人平台OnlyFans禁播下架，原因是影片內容違反規定，引發討論。

▲邦妮打算用千人斬影片大賺一筆，但影片遭平台下架，感到相當失望。（圖／翻攝自IG）

每日郵報等報導，25歲的邦妮宣稱今年1月11日在倫敦一間經常舉辦非法性派對的豪宅錄製千人斬性愛影片，依據畫面，眾多男子在豪宅鋪著紅地毯蜿蜒樓梯上一個個排隊，有人甚至光著腳只穿內褲，等著提槍上陣，就是要加入邦妮的馬拉松式性愛。

邦妮打算用這段影片大賺一筆，但影片卻遭平台下架，感到相當失望。OnlyFans表示，出於安全考量，OnlyFans會對平台上的創作內容進行驗證，包括所有人的年齡、身分以及是否自願，但不允許大量非OnlyFans創作者出現在同一個帳號影片中。

▲邦妮過去曾因瘋狂性愛事蹟多次登上媒體版面。（圖／翻攝自IG，下同）

這則消息引發網友討論，認為若邦妮不能用這段影片賺錢，那麼這場馬拉松式的千人斬性愛根本是白忙一場，「想像一下，所有付出的努力全都白費」、「真是掃興」。還有人說，根本沒人看過這段千人斬影片，「在我看到影片（證據）之前，這件事沒發生過吧」、「影片不是被禁，而是不存在」。

邦妮過去曾因瘋狂性愛事蹟多次登上媒體版面，像是前往墨西哥渡假勝地坎昆（Cancun），3周內與122名美國大學生上床爆紅，還因為在路邊舉牌宣傳「跟我免費做愛，讓我拍下來」引發爭議。去年11月，邦妮曾計畫去澳洲幫助當地勉強合法的高中畢業生們「轉大人」，引發熱議，但後來被澳洲當局盯上，以她可能工作為由取消她的簽證。