　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普要烏克蘭「稀土換援助」　澤倫斯基拒絕

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透）

▲川普希望結束烏俄戰爭，澤倫斯基（左）渴望安全保障，拒簽與美礦產協議。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，基輔與華府商討中的關鍵礦產協議「尚未準備好」，因為協議內容尚未包含基輔希望納入、旨在保護其利益的條款。

路透社報導，川普希望迅速終結束烏克蘭與俄羅斯的戰爭，基輔則渴望尋求安全保障，以確保達成和平協議後不會再度遭到入侵，因此這項協議對於基輔爭取川普的支持可謂至關重要。

澤倫斯基在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）記者會上表示，烏國與美國的礦產協議「尚未準備好，無法保護我們的利益。」

「協議內容必須以具備法律效力的方式正確無誤地寫下來，這是一項投資案…目前我還沒有在（協議）文件中看到這種（互惠）關係。」

澤倫斯基做出上述宣布的前一天，烏國官員向美國遞交協議草案。本月12日，川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和澤倫斯基分別通話。

澤倫斯基上週接受路透採訪時曾概述該協議的輪廓，並展示1張顯示眾多礦藏的地圖。當時他表示，烏克蘭願意與美國建立互惠互利的合作夥伴關係，共同開發烏國蘊藏豐厚的稀土、鈦、鈾、鋰等礦產，但基輔不會「白白贈送」它們。

川普尚未承諾繼續向基輔提供重要的軍事援助，僅表示希望從烏國獲得價值5000億美元的稀土礦物，而且基輔必須「爭取」華府的支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
范瑋琪、張韶涵「即將拼盤同台」　網嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普要烏克蘭「稀土換援助」　澤倫斯基拒絕

日翁「肺炎亡」真相竟是恐怖命案！又發現失智醫簽100份死亡證明

川普成立能源委員會　滿足AI電力需求與中國競爭

34歲老闆堅持銅板價！　250日圓拉麵爆紅　一年吸客3萬人

出國搞丟iPad「隔天原地找回」　她激讚這國家太安全

以色列3人質獲釋畫面曝光　歷經498天終於返國

日本26歲女偶像轉行「下海當女公關」！　 自爆年收翻10倍

「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

美國友台派再+1！前國安顧問歐布萊恩回鍋白宮　加入總統情報委員會

Google宣布與波蘭建立人工智慧合作

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

川普要烏克蘭「稀土換援助」　澤倫斯基拒絕

日翁「肺炎亡」真相竟是恐怖命案！又發現失智醫簽100份死亡證明

川普成立能源委員會　滿足AI電力需求與中國競爭

34歲老闆堅持銅板價！　250日圓拉麵爆紅　一年吸客3萬人

出國搞丟iPad「隔天原地找回」　她激讚這國家太安全

以色列3人質獲釋畫面曝光　歷經498天終於返國

日本26歲女偶像轉行「下海當女公關」！　 自爆年收翻10倍

「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

美國友台派再+1！前國安顧問歐布萊恩回鍋白宮　加入總統情報委員會

Google宣布與波蘭建立人工智慧合作

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

哨兵模式拍妹子裙底！他笑喊「為什麼買特斯拉」被罵翻：變態噁男

川普要烏克蘭「稀土換援助」　澤倫斯基拒絕

中國大舉應用AI是雙面刃　恐讓就業市場雪上加霜

日翁「肺炎亡」真相竟是恐怖命案！又發現失智醫簽100份死亡證明

丈夫喝掛「嘔吐窒息」死在家裡！愛妻把11酒友全告上法院

鄰居關門聲太吵！高雄夫妻酒後揚言「開瓦斯輸贏」　警帶回管束

中國國企改革部署　轉向AI領域

《Pokémon GO》宣布攜手MLB！邊看大聯盟比賽邊抓寶可夢

1人1300起！住板橋4星飯店送禮盒　慕軒贈貴婦保養品、享延遲退房

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

國際熱門新聞

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

弄丟iPad原地找回　她讚這國太安全

韓空姐「爬上機翼」打卡拍美照

日本翁「肺炎亡」真相竟是恐怖命案！

一碗拉麵250日圓　老闆堅持不漲價

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

川普要烏克蘭稀土換援助　澤倫斯基拒

以色列3人質獲釋　畫面曝光

少年躺甘蔗田午休　下秒遭收割機吞噬絞碎

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普成立能源委員會　與中國AI競爭

26歲女偶像「下海當女公關」！年收翻10倍

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

「出租女友」揭恩客1共通點太心碎

更多熱門

相關新聞

川普成立能源委員會　與中國AI競爭

川普成立能源委員會　與中國AI競爭

美國總統川普今天簽署行政命令成立「國家能源主導委員會」，其任務將是協助滿足美國發展人工智慧（AI）的龐大電力需求，好讓美國在與中國的AI競賽中勝出。

川普批搶美晶片生意　國科會主委發聲

川普批搶美晶片生意　國科會主委發聲

陸學者：美俄關係3年最黑暗階段基本已過去

陸學者：美俄關係3年最黑暗階段基本已過去

喬停戰！普丁重量級談判成員曝光

喬停戰！普丁重量級談判成員曝光

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

關鍵字：

川普烏俄戰爭俄烏戰爭稀土澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！

《月薪嬌妻》山賀琴子宣布離婚！

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

范瑋琪、張韶涵即將拼盤同台！

怪手司機囚禁KTV女員工！不舉性侵失敗

澳門童重傷　退休熱心男狂飆送醫畫面曝

2025年「4生肖」小心遇劫！命理師曝解方：可擋煞化吉

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面