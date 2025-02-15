美俄言和凸顯殘酷國際秩序　陸學者：3年最黑暗階段基本已過去

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁和談有共識，牽動最終烏克蘭是否停火命運。（組圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國社科院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘也分析，美俄元首互動近日開始「破冰」川普與普丁通電話，使得延宕三年多的俄烏衝突開始緩和，各方有機會重回談判桌，對當前的國際局勢產生積極影響。「可以說，美俄關係這三年最黑暗的階段基本上過去了。」

美國總統川普12日與俄羅斯總統普丁通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，雙方都有共識推動結束俄烏戰爭的談判。這是川普第二任期內美俄首次通話，兩人的電話通話時間持續了近一個半小時。

談及烏克蘭危機，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講再次闡述中方立場。「任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。」並且表示「樂見」一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談的進程中來，包括歐洲更有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性，尋求歐洲長治久安。

回顧拜登執政的四年，美俄戰略關係經歷最嚴重的破壞，導致俄烏衝突的最終爆發，美方還持續「澆油拱火」。川普曾多次批評拜登政府的俄烏政策，指責拜登政府允許烏克蘭使用美國遠程武器打擊俄羅斯領土的決定是「愚蠢的」和「巨大的錯誤」。

如今川普回歸後，給莫斯科打破戰略僵局創造難得機會。美俄元首通話前，俄羅斯釋放被囚的美國人，主動邀請川普訪問莫斯科。美俄領導人通話時，不只聚焦解決俄烏衝突，還討論中東問題、人工智能、能源和美元。

針對美俄握手言和，有共識一起終結烏克蘭危機。《環球時報》中國社科院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘也分析，美俄元首互動近日開始「破冰」川普與普丁通電話，使得延宕三年多的俄烏衝突開始緩和，各方有機會重回談判桌，「這對當前的國際局勢產生了一些積極的影響。」

張弘分析，首先，美俄激烈對抗緩和跡象，有共識謀求合作解決地區危機。「可以說，美俄關係這三年最黑暗的階段基本上過去了。」

「美俄領導人這次互動預示美俄戰略關係出現緩和，雙方確認重回競爭與合作共存的傳統大國關係態勢，甚至不排除雙方在俄烏衝突、加沙衝突或其他全球性事務上『做交易』。」張弘分析。

▲ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁先握手言和，凸顯現實主義之下，殘酷的國際秩序。（資料圖／路透）

他也提出四點觀察分析：

其一，美俄領導人確定外交解決危機的基本原則，承認採取軍事手段收復失地是不現實。

其二，同意以現實為基礎進行談判。川普和普丁確認以俄烏實際控制線為基礎進行談判的原則，默認過去三年俄烏衝突的現實結果。雖然拜登政府、歐洲和烏克蘭過去反覆強調，恢復1991年的俄烏邊界，支持烏克蘭收復失地。最終，俄烏衝突現狀證明，西方和烏克蘭沒有實力達成訴求，反而會造成更大的損失和戰略風險。

其三，美國放棄了北約吸納烏克蘭加入的想法，改用其他方式來保障烏克蘭的安全，俄烏衝突證明瞭這條路已經走到盡頭

其四，美俄主導俄烏和談，烏克蘭或付出代價。從此次通話可以看出，解決烏克蘭危機的主導權在華盛頓和莫斯科，而不是在布魯塞爾和基輔。川普首先與普丁通電話，然後再與澤連斯基通電話，也說明美國首先重視自己的戰略利益，然後才會考慮歐洲和烏克蘭的感受，也是現實主義國際秩序的殘酷之處。

最後，張弘也指出，此次美俄元首通話有積極的一面，俄烏衝突有可能走向緩和，各方有機會回到談判桌前，有助於降低全球戰略對抗的風險。「不能確保各方在短期內達成妥協，烏克蘭危機有複雜的地緣安全利益，難以理清的民族國家矛盾，其中包含多重力量博弈。」