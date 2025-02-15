川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

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川普批搶走美晶片生意　國科會主委：這是台灣努力半世紀的成果

▲▼美國總統川普再點名台灣搶走美國的晶片生意，外界關注台灣後續應對策略。（圖／路透）

▲美國總統川普再點名台灣搶走美國的晶片生意，外界關注台灣後續應對策略。（圖／路透）

文／中央社

總統賴清德提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，國科會主委吳誠文今天表示，台灣半導體產業今日的成果是產官學等辛勤努力半個世紀才達到，絕非輕易取自他國，願意以台灣為基地，協助友善民主國家發展晶片設計、晶圓製造和封裝測試等半導體產業鏈。

美國總統川普下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，提到對晶片課關稅，並再點名台灣搶走美國的晶片生意，外界關注台灣後續應對策略。

吳誠文今天在臉書上發文，分享台灣政府發展半導體產業的歷史，包括50年來政府、大學與研究機構、產業界三足鼎立合作無間，1973年時任經濟部長孫運璿創立工研院並賦予發展半導體的任務，工研院隨即集結了許多優秀人才積極發展半導體科技並開發產品，衍生公司。

為更有效率推動科技產業的發展，吳誠文表示，行政院並於1980年責成國科會成立了新竹科學園區，引進積體電路、電腦及周邊、通訊、光電、精密機械等科技產業。

吳誠文表示，1987年政府推動成立於新竹科學園區的台積電，已經成為全世界先進製程的標竿企業。台積電長期致力於前瞻製程半導體晶圓的製造技術研發，提供客製化與高良率的晶圓製造與先進封裝服務。

他指出，此營運模式大幅提升了積體電路產品的開發效率與成本效益，造就出許多全球知名的無晶圓廠晶片公司，如高通（Qualcomm）、博通公司（Broadcom）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科等，甚至也協助許多系統公司開發專屬的前瞻製程晶片，如蘋果、Google、Meta、亞馬遜、微軟、特斯拉等。

吳誠文表示，這些公司與台積電成為夥伴關係，不須投入巨額資金建廠發展前瞻製程，即可享有高品質、高良率的先進半導體製造服務，快速地專注於開發高附加價值的手機、AI資料中心、自駕車、機器人、衛星通訊等前瞻應用的晶片與系統產品。

吳誠文表示，台積電創辦人張忠謀以獨特的晶圓製造服務模式開創了全球垂直分工的半導體產業鏈，張忠謀卓越的經營管理能力以及整個台灣半導體產業勤奮優秀的從業人員，都是成功的關鍵因素。

政策方面，吳誠文表示，幾十年來，國科會、經濟部及教育部合作確保政府持續投入半導體與晶片相關研究及人才培育，獎勵半導體產業技術開發，也持續提升科學園區發展與營運效率，協助台灣的半導體產業在政府、大學與研究機構、產業界合作推進的機制能不斷強化，不斷精進。

吳誠文強調，這些說明了台灣是辛勤努力半個世紀才能達到今天的成果，絕非輕易取自他國。

吳誠文表示，半導體產業是非常複雜且需精細分工的產業，在各國有其獨特產業強項的事實下，全球並不需要單一國家完全掌握或壟斷所有的技術即可達到最佳成本效益。

他舉例說明，日本在半導體化學品、材料及設備上舉足輕重，荷蘭在先進曝光機系統獨步全球，美韓在記憶體晶片有相對優勢，台灣在前瞻製程晶圓製造及先進封裝領先各國，美國則於創新系統的設計與應用無出其右。

吳誠文表示，這些民主夥伴國家各自發展專精的領域，並且彼此合作整合，達成互利且產生最大綜效，不但加速推動人類文明的進程，也創造民主供應鏈內各自的最高價值。

對於賴總統昨天提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，吳誠文表示，台灣不只提供前瞻製程晶圓製造及先進封裝服務，促進民主先進國家創新產業持續成長壯大，也願意以台灣為基地，協助友善民主國家在半導體產業鏈中扮演其適合的角色，包含材料、設備、晶片設計、晶圓製造、封裝測試等。

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