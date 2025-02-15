雲林男迷途倒阿里山小路旁　「機車不見鞋也沒了」幸運獲救

▲▼ 雲縣老翁騎車迷航近百里，竹崎警消阿里山區尋獲送醫 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局14日16時許，接獲雲林縣警察局斗南分局轉報緊急協尋迷途老翁，警方以車尋人，竹崎分局各所調閱沿途之監視器找尋老翁騎乘之軌跡，發現老翁有騎機車進入嘉義縣山區道路，老翁自雲林縣斗南鎮沿著台3線經過梅山鄉進入竹崎後，再從竹崎鄉文峰服務中心往山區前行，又行經梅山鄉太和山區方向，最後在阿里山鄉十字村蘭花橋附近，被村幹事發現該老翁已倒臥在路旁，隨即通知警消前往救援。

警方接獲報案後立即馳赴現場，見有1老翁倒臥在路旁，經確認後為14日傍晚通報緊急協尋之沈姓老翁，但他所騎乘之機車已不見蹤影，沈姓老翁表示，依稀只記得機車在溪邊故障，他步行走出來，因體力透支而倒臥路旁。警方到場時，老翁滿身塵士、所穿的鞋子不見，襪子也已磨破，看了令人相當不捨，救護車旋即載送沈姓老翁至醫院治療，同時通知家屬前來照護處理。



竹崎分局分局長吳誌權表示，若有家人走失不須等待24小時，請立即報警協尋，尤其有性命危險、家中年長者或其他特殊狀況，警方都會發動轄區各單位緊急協尋，希望能在最短的時間內找回被協尋人，避免憾事發生。