毒品通緝犯車輛拋錨遭逮　安非他命藏「冰霸杯」底

▲吸毒男子因車輛拋錨遭逮，警方在飲料冰霸杯底部起出毒品 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義45歲的林姓男子，因毒品案遭地檢署通緝，為規避警方查緝，以車為家在雲嘉地區四處逃竄躲藏，經常更換代步車輛，增加警方查緝難度，警方跟監多日，日前發現林姓通緝犯所駕駛自小客車，行經民雄鄉嘉107鄉道時，因車輛故障停靠於路邊，員警見機不可失，即上前將其逮捕，並在車內發現毒品吸食器及持有大量毒品，偵訊後除通緝解送歸案外，另依毒品危害防制條例移送偵辦。

竹崎分局表示，林男自知法網難逃，除主動交付隨身包內一級毒品海洛因及二級毒品安非他命，並告知警方，其因通緝為規避警方查緝，且本身又喜歡喝手搖飲料，每天都把手搖飲料當水喝，故突發奇想將毒品藏放於冰霸杯底部，可裝飲料又可藏放毒品，一舉兩得。本次警方在林嫌車上共計查獲一級毒品海洛因7包毛重17.88公克、二級毒品安非他命毛重達170公克，市價約新台幣30萬元，林嫌完全沒想到其頻繁變更使用車輛欲躲避查緝，只因車輛故障卻仍遭員警眼尖查獲。

竹崎分局呼籲，千萬不要輕忽毒品的危害，更不要以毒品來紓壓，毒品不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，警方對於不法行為，將嚴正執法，絕不姑息。