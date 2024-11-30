失智翁寒夜迷路失聯　嘉義竹崎警尋獲助他返家

▲▼ 竹崎警方順利協尋失智老人迷航 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所28日晚上23時許，接獲勤指中心通報在鄰近民雄分局大美所受理失智老人協尋案，警方擔心近日因冷氣轉南下當晚低溫特報，深怕老人家的身體受不了寒冷的夜晚，深夜失溫恐有生命危險，巡邏同仁徹夜在梅山與大林鎮交接處及沿線道路搜尋，但均未見老翁蹤影。

竹崎分梅山所同仁仍持續協尋，副所長李永明、警員黃文昇執行聯合查察於15時30分在梅山鄉台三線270.8公里處，發現一名老人行走緩慢且行走不穩，身上穿著的衣服和前晚報案失蹤的失智老人相似，立即停車上前詢間關心，但老翁失智非常嚴重，完全不知自己是誰？從哪裡來的？要前往何處？

經仔細比對民雄分局協尋資料，確認為75歲家住大林的江姓失蹤老人，隨即將該老翁載回所內，並提供麵包及礦泉水暫解飢渴，後續通知家屬領回，家屬對警方積極的幫助協尋深表感謝。

竹崎分局在此呼籲，天氣越來越寒冷，家中若有年長者或失智老人應勿讓其自行外出以避免發生意外。亦可向縣市政府社會局申請愛心手鍊，或自費購買具GPS定位功能之手環讓長者佩帶，以利走失時能及時尋回，避免憾事發生。