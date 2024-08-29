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嘉義縣消防局小小消防員體驗　強化孩童防火、防災常識

▲▼ 嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊新聞稿追「竹」夏日尾聲辦理小小消防員快閃消防體驗 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊小小消防員快閃消防體驗 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

消防教育從小扎根，嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊於今日(113年8月26日)辦理小小消防員快閃體驗系列宣導活動，向優生幼兒園全體師生講解防火、防災常識，並設計消防衣著裝體驗、消防車射水體驗、火場逃生避難體驗等多項關卡供學童闖關。

▲▼ 嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊新聞稿追「竹」夏日尾聲辦理小小消防員快閃消防體驗 。（圖／嘉義縣消防局提供）

幼兒園時期的小朋友就像一塊海綿，知識吸收力非常強，竹崎分隊分隊長張強震和消防同仁特別設計各式體驗關卡刺激學習欲望，看著每位學童可愛稚嫩的臉龐，瞪大眼睛仔細觀察、聆聽防災宣導，並能夠馬上複誦出正確答案，著實令人驚艷學童的學習能力。

▲▼ 嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊新聞稿追「竹」夏日尾聲辦理小小消防員快閃消防體驗 。（圖／嘉義縣消防局提供）

第三大隊大隊長陳南合表示，本大隊於暑假期間已辦理一場消防體驗營，基於關卡操作難度，僅限定國小3年級以上學童參加，本局臉書上收到許多家長回饋希望能開放更小的年齡層參加，為此，本大隊特別在暑假尾聲，針對幼兒園小朋友重新設計各式關卡，辦理幼童版的消防體驗營，希望將正確防火防災觀念深植每位小朋友的心中；消防局政風室為傳遞誠信、廉潔的價值觀，發送每人一本縣府政風處自製的繪本，傳達反賄選觀念，並告知貪污行為會造成什麼樣的後果，充分傳達廉潔觀，播下品德的種子；此外，為預防小朋友遭受詐騙的侵害，配合嘉義縣警察局宣導防詐知識，以保護同學們有個乾淨且平安的暑假。

▲▼ 嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊新聞稿追「竹」夏日尾聲辦理小小消防員快閃消防體驗 。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局第三大隊呼籲：請謹記「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」等用電原則；於廚房煮食時遵守人離火熄，以維護居家用火用電安全，並推廣家家戶戶都能安裝住宅用火災警報器，平安度過這個美好的暑假。

 
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